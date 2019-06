Domani 15 giugno Theo Parrish alla Manifattura Tabacchi

Il re della club culture contemporanea per la preview del Lattex Plus Festival

In attesa di svelare la line-up del Festival, che quest'anno si terrà l'8 e il 9 settembre al Parco delle Cascine di Firenze, Lattex Plus propone per sabato 15 giugno alla Manifattura Tabacchi un'anteprima con un ospite di lusso, ovvero Theo Parrish (ingresso 20/25 € - apertura porte ore 22:30).

Nato a Washington D.C., cresciuto a Chicago e trasferitosi poi a Detroit, dopo essersi specializzato come “scultore del suono”, vive a stretto contatto con la scena underground della Motor City, dove grazie alle produzioni sulla sua etichetta Sound Signature e ai suoi set eclettici, dinamici e mai scontati si guadagna il rispetto sulla scena internazionale ed europea. Theo è forse più di un dj, un vero e proprio artista con la A maiuscola come pochi destinato a lasciare il segno nella club culture contemporanea.





Manifattura Tabacchi

Via delle Cascine 33/35, Firenze