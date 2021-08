Dolore per la scomparsa di Manuela Cappellini

"Il nostro gruppo consiliare vuole esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Manuela Cappellini, Presidente dell’Associazione Toscana Paraplegici Onlus".

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune, che proseguono:

La città di Firenze perde una figura importante, attiva per i diritti delle persone con disabilità e attenta ai bisogni di chi avrebbe bisogno di essere realmente al centro dell'attenzione istituzionale per la trasformazione del tessuto urbano, a favore di una vera accessibilità.In questa difficile consiliatura segnata dalla Covid-19 abbiamo avuto comunque modo di confrontarci con lei, ascoltando anche l'indignazione che spesso la muoveva. Importante è stato anche il lavoro che Manuela Cappellini, con ATP, aveva portato avanti nelle consiliature precedenti, con una disponibilità sempre data anche al gruppo di Firenze Riparte a Sinistra.La sua morte purtroppo ci conferma la necessità di non lasciare le persone da sole di fronte ai loro bisogni e ai momenti di difficoltà: le testimonianze che ci stanno arrivando sono purtroppo segnate da rabbia e senso di ingiustizia.Per questo era nata l'Associazione Toscana Paraplegici, che a livello regionale si impegnava per i diritti di tutte e tutti.

Da oramai quasi quarant’anni l’associazione si batte infatti affinché le persone affette da lesione spinale ricevano cure e assistenza adeguate, ma anche perché possano essere indipendenti nella propria quotidianità. Vogliamo qui ricordare il percorso di “Vita Indipendente”: nel corso degli anni è stata un’instancabile e attenta attivista, pronta a raccogliere denunce (che riguardassero barriere architettoniche o difficoltà nell’accesso ai servizi) e a riportarle all’attenzione della politica, cercando di trovare soluzioni che molto spesso si sono rivelate preziose per molte persone.Alle persone che le volevano bene, a chi con lei ha condiviso le numerose lotte e alla famiglia possa arrivare il nostro pensiero di cordoglio e il nostro pubblico ringraziamento per quanto ha fatto per la nostra città.

Le sue lotte saranno un riferimento importante per il tanto che ancora dobbiamo fare per chi vive sui nostri territori".