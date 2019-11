Leadings Minds 2019: a Firenze congresso mondiale sui disturbi mentali nei giovani

Organizzano Unicef e OMS, dal 7 al 9 novembre all'Istituto degli Innocenti. Tassi allarmanti di autolesionismo e ansia. Secondo gli ultimi dati un adolescente su cinque ne soffre: una vera e propria piaga planetaria. Fore: "Con la metà dei disturbi mentali che iniziano prima dei 14 anni, abbiamo bisogno di strategie urgenti"

(DIRE) 5 nov. - Con i tassi allarmanti dei casi di autolesionismo, suicidio e ansia tra bambini e giovani in tutto il mondo, l'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità stanno collaborando con alcuni dei massimi esperti del mondo per affrontare questa crescente minaccia. "Troppi bambini e ragazzi, di ogni estrazione sociale e provenienza, soffrono di problemi legati alla salute mentale - ha affermato Henrietta Fore, Direttrice Esecutiva dell'UNICEF- Questa crisi che si profila all'orizzonte non ha limiti o confini. Con la metà dei disturbi mentali che iniziano prima dei 14 anni, abbiamo bisogno di strategie urgenti e innovative per prevenirli, individuarli e, quando necessario, trattarli il prima possibile".

In uno sforzo congiunto per mettere i disturbi mentali dei bambini e degli adolescenti in cima all'agenda mondiale della salute, l'UNICEF e l'OMS ospiteranno insieme a Firenze all'Istituto degli Innocenti per la prima volta una conferenza sull'argomento dal 7 al 9 novembre. La conferenza fa parte di una nuova serie di convegni globali annuali dal titolo Leading Minds, con i quali UNICEF intende di volta in volta mettere in evidenza i principali problemi che interessano bambini e giovani nel 21esimo secolo. La conferenza di quest'anno rientra tra le celebrazioni ed iniziative in occasione del 30esimo anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia ed è stata organizzata con il sostegno finanziario del Governo Italiano attraverso la Cooperazione italiana allo Sviluppo. La conferenza ha come obiettivo quello di formulare una serie di raccomandazioni a compiere azioni decisive su indicazioni di studiosi, scienziati, governi, filantropi, imprese, società civile e giovani.

Secondo gli ultimi dati: fino al 20% degli adolescenti in tutto il mondo soffre di disturbi mentali. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani di 15-19 anni in tutto il mondo. Circa il 15% degli adolescenti nei paesi a basso e medio reddito ha preso in considerazione l'ipotesi del suicidio. Il costo dei disturbi mentali non è solo personale; è anche sociale ed economico. Eppure, la salute mentale di bambini e adolescenti è stata spesso trascurata nei programmi sanitari globali e nazionali. "Sono troppo pochi i bambini che hanno accesso a programmi di insegnamento su come gestire le emozioni difficili", ha affermato il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Pochissimi bambini con problemi di salute mentale hanno accesso ai servizi di cui hanno bisogno. Questo deve cambiare."

Durante la conferenza Leading Minds 2019 saranno esaminate le risorse, i partenariati, i servizi, l'impegno politico e il sostegno pubblico necessari a promuovere la salute mentale di bambini e giovani.

La conferenza esaminerà i fondamenti e i risultati a partire dallo stato della scienza e della pratica, comprese le ultime conoscenze sulla salute del cervello nei primi anni di vita, durante la prima e la seconda infanzia e l'adolescenza. Considererà le lacune nei dati che dovranno essere affrontate, nonché i programmi che hanno avuto successo. Analizzerà anche la concentrazione della malattia mentale per età e aree geografiche, cause e fattori scatenanti e i programmi per prevenire e curare i disturbi e promuovere menti sane. (Com/Pic/Dire)