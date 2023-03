Disturbi alimentari, stasera due antiche porte saranno lilla

Firenze celebra la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che si tiene oggi, 15 marzo, illuminando di lilla due porte storiche città: la Porta alla Croce e la Porta a Prato. La speciale illuminazione di stasera è a cura di Firenze Smart.

La Giornata nazionale offre l’occasione per tenere alta l’attenzione sulle patologie dei disturbi alimentari che affliggono tante adolescenti, ma anche donne adulte, e le loro famiglie

. Fu istituita nel 2012 da Stefano Tavilla padre di Giulia venuta a mancare nel 2011 a soli 17 anni. Conversando è composta da un gruppo di genitori, che hanno vissuto l’esperienza in famiglia di ragazze affette dai disturbi, e si riuniscono ogni quindici giorni per accogliere altri familiari che necessitano di sostegno, per dare loro aiuto attraverso la condivisione dell’esperienza su come si affronta in famiglia la problematica.

L’Associazione fa da tramite con le strutture sanitarie deputate alla cura dei disturbi creando quel cordone ombelicale con la famiglia utile per un percorso virtuoso che contribuisce a dare risultati importanti.

L’Associazione è accreditata presso le Aziende Ospedaliero Universitarie di Careggi e del Meyer e presso la USL Toscana Centro.

L’Associazione porta avanti ormai da alcuni anni, grazie al contributo della Fondazione “La Compagnia di Babbo Natale” un progetto di “peer education” sui disturbi alimentari nelle scuole fiorentine secondarie di secondo grado.

Conversando Odv fa parte dell’Associazione di secondo livello Consult@noi che raggruppa venti associazioni similari diffuse in undici regioni italiane e che siede al Tavolo di lavoro sulla cura dei D.C.A. presso il ministero della Salute.