DiscoverEU spostata la data di partecipazione

L' iniziativa europea rivolta ai giovani di 18 anni subisce uno spostamento a seguito dei provvedimenti per contenere l'epidemia di Coronavirus

A causa dell'emergenza del Coronavirus che riguarda tutta l'Europa, il periodo per presentare le candidature per il 5° round di partenze di #DiscoverEU è rinviato fino a nuovo avviso.

DIscoverEu è un'iniziativa europea che offre ai giovani di 18 anni l'opportunità di scoprire l'Europa attraverso un'esperienza di viaggio in treno alla scoperta di paesaggi bellissimi e di piccole e grandi realtà cittadine. La diversità linguistica e culturale europea costituisce un prezioso bagaglio di esperienze utili per il proprio futuro.

Ogni anno ci sono due tornate di candidatura alle quali i giovani possono partecipare. Per essere ammessi si deve :

- essere nati tra il 1° luglio 2001 (incluso) e il 30 giugno 2002 (incluso)

- avere la cittadinanza di uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea al momento della decisione di aggiudicazione

- inserire il numero del passaporto o della carta d’identità nel modulo di domanda online.

Infine, si deve partecipare a un quiz e rispondere a cinque domande a risposta multipla sull’Unione europea. Per i gruppi risponderà solo il capogruppo.

I candidati selezionati sono premiati con un pass di viaggio che va da almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni . Il periodo di partenza dovrebbe essere tra il 1º luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 ma considerato il rinvio della presentazione delle candidature, anche queste date potrebbero cambiare.

Chi avrà ottenuto il pass di viaggio dovrà seguire un itinerario prefissato in anticipo servendosi di treni, bus o traghetti e, in alcuni casi, anche di aereo. Tutti diventeranno automaticamente ambasciatori DiscoverEu e saranno invitati a raccontare i propri viaggi attraverso i social media, utilizzando l’hashtag #DiscoverEu. SI può anche fare una presentazione nella propria scuola o presso le comunità locali. Inoltre, si può partecipare al #concorso di foto/video #DiscoverEU e vincere dei bei premi.

Lo scopo dell’iniziativa, infatti, è quello di dare a migliaia di giovani l’occasione di viaggiare gratis attraverso l’Europa per scoprire il ricco patrimonio culturale del continente, entrare in contatto con altre persone, conoscere altre culture e scoprire ciò che unisce l’Europa.

Il motto dell'Europa è "Unita nella diversità"!

Dall'inizio dell'iniziativa, nel giugno 2018, circa 70 000 giovani hanno ottenuto un pass DiscoverEU. La prossima tornata si sarebbe dovuta aprire dalle ore 12 di giovedì 12 marzo 2020 alle ore 12 di giovedì 26 marzo 2020, ma è stata RINVIATA.

Quando arriverà il momento, sulla pagina del Portale europeo dei giovani comparirà il pulsante "Partecipa".

Se quindi interessati a fare questa bella esperienza di viaggio in Europa da solo o con gli amici controllate spesso la pagina che vi abbiamo indicato e buon viaggio!

In seguito all'entrata in vigore delle ulteriori misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19 disposte dal Governo e dalla Regione Toscana, l'ufficio Europe Direct è chiuso al pubblico, adeguandosi alle disposizioni sul lavoro agile, ma continua la sua attività di informazione e consulenza. Vi chiediamo di contattarci via mail a europedirect@comune.fi.it, sui nostri social network oppure potete contattarci su Skype (cercateci come europedifi@gmail.com).