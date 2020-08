Discoteche chiuse in Italia, pugno duro del Governo

Coronavirus, troppi casi tra i giovani. Firmata un'ordinanza valida da domani 17 agosto fino a successivo provvedimento di Conte

Questa domenica 16 agosto segna un colpo durissimo all'estate del divertimento in Italia. Il Governo infatti per il continuo aumento di casi di Covid tra i giovani verificatosi negli ultimi giorni ha deciso di chiudere le discoteche e le sale da ballo. Un provvedimento già preso in Spagna.

L'ordinanza di oggi avrà effetto a partire da domani 17 agosto e sarà valida sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Governo dispone in particolare che "sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso". E che "è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale".

Su questi due punti non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.