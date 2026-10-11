Diritto di sciopero: tensione in Toscana

In Toscana, da Firenze a Massa Carrara, lo scontro ideologico si traduce in manifestazioni di piazza, contenziosi giudiziari e disagi al trasporto pubblico locale.

A Firenze, la manifestazione di ieri per la Palestina — promossa con lo slogan «La fine del genocidio è la fine del sionismo» e accompagnata da richieste di sanzioni, embargo militare, rottura degli accordi ed evidenziata perfino dalla richiesta di chiusura del Consolato Onorario di Israele — ha riaperto il confronto. L'Associazione Fiorentina Amici di Israele, per bocca del suo Presidente Kishore Bombaci, ha espresso profonda preoccupazione per l'impostazione del corteo, sostenendo che l'obiettivo sotteso non fosse la ricerca della pace, bensì la delegittimazione dello Stato ebraico e del diritto del popolo ebraico all'autodeterminazione.

Secondo l'associazione, ridurre il sionismo a un mero sinonimo di oppressione o associarlo esclusivamente alle politiche del Governo Netanyahu significa ignorare il significato storico del termine e piegarlo a logiche di propaganda. Bombaci richiama la necessità di non dimenticare l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 e le responsabilità reali in Medio Oriente, invitando a preservare la storica tradizione fiorentina di dialogo e apertura, oggi insidiata da narrazioni unilaterali che alimentano episodi di antisemitismo in città: "Il sionismo, inteso come movimento per l'autodeterminazione nazionale del popolo ebraico, non può essere automaticamente equiparato al razzismo, all'oppressione o alla negazione dei diritti altrui."

L'Associazione sottolinea l'importanza di fare corretta informazione e di contrastare l'antisemitismo anche quando si maschera da antisionismo, facendo riferimento alla definizione formale dell'International Holocaust Remembrance Alliance e auspicando che questa venga presto accolta attraverso una votazione parlamentare positiva sul Disegno di Legge attualmente pendente alla Camera dei Deputati.

Il clima di scontro ideologico sta incontrando una risposta giudiziaria sempre più stringente, sollevando un dibattito sulle garanzie costituzionali del diritto di protesta. Al centro della denuncia della CGIL ci sono le conseguenze dell'applicazione dei nuovi "pacchetti sicurezza". Un episodio si è verificato a Massa Carrara durante le manifestazioni territoriali contro il genocidio a Gaza, inserite all'interno dello sciopero generale indetto dalla CGIL il 3 ottobre 2025.

In quella giornata di mobilitazione, si è svolta un'occupazione simbolica dei binari presso la stazione ferroviaria di Massa Centro. Questo atto ha portato all'emissione dell'avviso di conclusione indagini con contestuale citazione all'udienza di comparizione pre-dibattimentale davanti al Tribunale di Massa per 36 persone.

Secondo l'organizzazione sindacale, questo caso dimostra come l'attuazione dei recenti provvedimenti normativi stia limitando l'esercizio del diritto di manifestazione tutelato dalla Carta Costituzionale, trasformando il dissenso sociale in una questione di rilevanza penale.

Le rivendicazioni politiche e la protesta contro l'attuazione dei "pacchetti sicurezza" si riflettono direttamente sui servizi essenziali e sulla mobilità della popolazione toscana. Per la giornata di mercoledì 14 ottobre 2026, la FILT CGIL ha proclamato uno sciopero generale regionale di 4 ore che coinvolge il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano gestito da Autolinee Toscane in tutta la Regione. Le modalità di astensione dal lavoro previste sono le seguenti:

Personale viaggiante (autisti) : astensione dal servizio dalle ore 8:20 alle ore 12:20.

astensione dal servizio dalle ore 8:20 alle ore 12:20. Personale impiegatizio e operai (comprese le biglietterie): astensione nelle ultime 4 ore del turno di lavoro.

L'effettiva entità dei disagi, dei ritardi e delle cancellazioni di corse dipenderà dal tasso di adesione dei lavoratori. Per contestualizzare la portata dell'adesione, in occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore del 3 ottobre 2025 a cui aderì la CGIL, la percentuale di adesione registrata fu del 22,26%.

I fatti più recenti mostrano una regione sospesa tra la necessità di tutelare il diritto di sciopero e di manifestazione da un lato, e l'esigenza di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e il contrasto a ogni forma di odio o antisemitismo dall'altro. Firenze e la Toscana, storicamente culla di dialogo e confronto, si trovano di fronte alla complessa sfida di ricomporre una frattura sociale crescente senza cedere a polarizzazioni ideologiche.