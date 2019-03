Diga di Montedoglio: a settembre i lavori tra Sansepolcro e Anghiari

​Entro settembre dovrebbero partire i lavori per il rifacimento dei nuovi conci della diga di Montedoglio

Riunione nell'ufficio del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, presenti gli assessori all'ambiente e al governo del territorio, Federica Fratoni e Vincenzo Ceccarelli, insieme ai dirigenti regionali e al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente acque umbro toscano che gestisce, oltre ad altre opere, la diga (sul Tevere) di Montedoglio situata nei comuni di Sansepolcro e Anghiari.

Non appena la Magistratura ha dissequestrato i conci crollati, l'Ente si è attivato per procedere ad una gara per il ripristino della piena funzionalità della diga tramite il rifacimento di nuovi conci in sostituzione di quelli crollati.

Proprio oggi è stato pubblicato il bando, per un importo di circa 6 milioni di euro. Il tempo previsto per completare i lavori è di 12 mesi, ma verrà premiato chi, oltre a presentare l'offerta più vantaggiosa, si impegnerà a realizzare l'opera in un tempo inferiore. In ogni caso entro il 2020 la diga dovrebbe tornare alla sua piena funzionalità, garantendo un incremento potenziale della capacità dell'invaso pari a circa 50 milioni di metri cubi aggiuntivi.

In vista di questo nuovo scenario il presidente Rossi ha chiesto che si proceda in tempi brevi con un aggiornamento del Piano irriguo, allo scopo di tenere conto del fabbisogno idrico dei territori toscani ed umbri che ricadono nelle vicinanze dell'invaso.