'Dieci modi per morire felici' al Goldoni

Gli spettatori? Si accomodano sul palco, ed è l’inizio di una nuova vita. “Dieci modi per morire felici” è lo spettacolo a firma di Emanuele Aldrovandi che sabato 27 settembre, al Teatro Goldoni di Firenze, vedrà Luca Mammoli alle prese con una struttura performativa esilarante e con margini di casualità: alcuni spettatori avranno la possibilità – in modo non invadente e sempre “volontario” – di partecipare a questo spettacolo-gioco per vivere un’altra vita.Il mondo è sì un palcoscenico sul quale recitiamo le nostre parti, ma è anche un grande gioco in cui sfidiamo il destino, mostriamo le nostre abilità, vinciamo, perdiamo, bariamo.

E se potessimo azzerare tutto? In “Dieci modi per morire felici” si riparte, dalla nascita alla morte, compiendo scelte che influenzano l’andamento dello spettacolo, con un solo obiettivo: morire felici.Uno spettacolo divertente, diverso in ogni replica, ma allo stesso tempo costruito a partire da una struttura ferrea che ha l’obiettivo di affrontare e indagare il complesso rapporto fra il tempo e la felicità. Drammaturgia di Emanuele Aldrovandi e Jacopo Giacomoni. Scenografie di Francesco Fassone in collaborazione con Jessica Koba.

Nell’ambito della stagione 2025/26 del Teatro delle Donne. A fine spettacolo è previsto un brindisi con gli artisti alla caffetteria del teatro. Nel foyer spazio libri a cura della Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino.SEMINARIO DRAMMATURGICO – Domenica 28 settembre Emanuele Aldrovandi proporrà un seminario drammaturgico, sempre al Teatro Goldoni di Firenze, dalle ore 10 alle 17. Per informazioni e iscrizioni tel. 055.2776393 - teatro.donne@libero.it.In programma fino a febbraio 2026, la stagione 25/26 del Teatro delle Donne è realizzata grazie alla convenzione stipulata con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, proprietario del Teatro Goldoni, e a un percorso attento alla pluralità dei linguaggi e al valore delle differenze condiviso con il Comune di Firenze e la Regione Toscana, con il fondamentale sostegno di Fondazione CR Firenze.

Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Programma completo, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 055.2776393 - teatro.donne@libero.it), prevendite online anche su www.ticketone.it.

