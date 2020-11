Dialogo con Massimo Carlotto: di solitudini e alligatori sotto pandemia

Martedì 1° dicembre con Dmitrij Palagi ed Eliana Ferrari, in diretta sul canale YouTube del gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune

Martedì 1° dicembre 2020, dalle ore 18.00 alle 19.00 circa, sul canale YouTube di Sinistra Progetto Comune, si terrà un dialogo tra lo scrittore Massimo Carlotto, il consigliere comunale Dmitrij Palagi ed Eliana Ferrari, della Direzione nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.

I libri di Carlotto sono alla base della serie televisiva in onda da questa settimana su Raidue dedicata al personaggio dell’Alligatore. Si tratta di uno scrittore che ha saputo fare del suo lavoro un’importante indagine della società, per denunciare le distorsioni e le ingiustizie. Si discuterà quindi del presente e dell’immaginario che ci accompagna nel quotidiano, in un dialogo di circa un’ora, in cui verranno raccolte domande e commenti.