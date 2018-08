Desingscapes: innovazione e creatività di fronte alle sfide dell’ambiente urbano

Bando per progetti pilota rivolto ad autorità pubbliche, imprese (comprese le PMI e le start-up), nonché a ONG e singoli cittadini

Il design negli ambienti urbani: questo il tema del progetto europeo DESIGNSCAPES, che ha appena lanciato un Bando per progetti pilota rivolto ad autorità pubbliche, imprese (comprese le PMI e le start-up), nonché a ONG e singoli cittadini che saranno incoraggiati a proporre progetti innovativi.

La prima fase del bando, che resterà aperto fino 26 ottobre, è dedicata agli studi di fattibilità e rappresenta una sfida per chiunque sia disposto a contribuire a risolvere le problematiche legate alle città: dai temi ambientali a quelli sociali, dalla crisi economica a quella della democrazia. Nel bando potranno essere proposte idee e soluzioni esistenti oppure completamente nuove.

Il progetto DESIGNSCAPES, finanziato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 e coordinato da Anci Toscana, ha l'ambizione di sfruttare il potenziale generativo che riveste l’ambiente urbano nel più alto numero possibile di città europee, per incoraggiare l'adozione dell'innovazione guidata dal design da parte di imprese, start-up, autorità e agenzie pubbliche e altri stakeholders.

Concentrandosi sull'applicazione di strumenti e metodi di design a iniziative specifiche in quante più città possibili, il progetto ha sviluppato un approccio sistematico per incoraggiare la concezione e l'implementazione di una vasta gamma di innovazioni guidate dall'utente. Fornendo sia degli strumenti per lo sviluppo delle capacità sia risorse finanziarie dirette, DESIGNSCAPES costruirà una formidabile gamma di progetti fattibili guidati dal design con il potenziale di iniettare una dose senza precedenti di energia creativa nell'ecosistema urbano europeo.

I progetti premiati saranno supportati (sia in denaro che attraverso attività di formazione) e monitorati durante la loro implementazione da DESIGNSCAPES.