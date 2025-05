Dengue virus, confermati novanta casi in Toscana

In Toscana sono stati, di recente, confermati novanta casi di dengue virus. Sul tema la vice capogruppo PD Alessandra Innocenti ha presentato un question time al quale ha risposto la vice sindaca Paola Galgani. “È fondamentale, allo scopo di evitare il dilagare del virus – spiega la vice capogruppo PD Alessandra Innocenti – attuare la disinfestazione soprattutto nei mesi di maggio e giugno, quando avviene la deposizione delle uova da parte delle zanzare.

La vice sindaca ci ha confermato che la disinfestazione larvale è un’attività che viene fatta ogni anno da parte dell’amministrazione per la salute dei cittadini. È necessario, però, anche l’impegno dei privati. Sia ad aprile, è quindi già iniziata, fino ad ottobre è prevista la disinfestazione larvale ordinaria in tutti i luoghi pubblici: giardini e parchi. Il 29 aprile è stata emessa un’ordinanza sulla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse dai insetti vettori con particolare attenzione alla zanzara comune ed alla zanzara tigre.

È disponibile una pagina all’interno del sito del Comune di Firenze sotto la direzione ambiente: animali, lotta alle zanzare per comprendere le buone pratiche da seguire. Riguardo al dengue virus il Comune di Firenze ha messo in piedi uno specifico protocollo con Asl e Alia per una tempestiva segnalazione in caso di contagio. In quel caso ci sarà la disinfestazione dell’area indicata con la collaborazione della Polizia Municipale. Il Comune di Firenze ha realizzato il progetto “mosquito alert”.

Si può scaricare una app dove i cittadini possono inserire delle foto per far vedere delle punture oppure per segnalare dei luoghi dove sono particolarmente presenti le zanzare.Non dobbiamo fare allarmismo assolutamente– conclude la vice capogruppo PD Innocenti – ma avvertire ed informare la popolazione che è in corso una disinfestazione e che, come Amministrazione, stiamo portando avanti azioni nei giardini e nei parchi oltre che nei tombini, nella caditoie. Contemporaneamente facciamo un appello a tutti i cittadini di fare attenzione anche all’acqua stagnante nei sottovasi.

Spesso non ci pensiamo ma anche questi ristagni di acqua possono aiutare la proliferazione delle zanzare”.