Pad ed ufficio elettorale, domani e domenica aperture straordinarie a Firenze

In funzione i servizi di rilascio carte di identità e tessere elettorali. Anci Toscana, lunedì spoglio in diretta con la presenza di Lady radio

Il voto si avvicina e amministrazioni ed istituzioni si preparano.

La Direzione Servizi Territoriali Integrati del Comune di Firenze comunica che anche domani, sabato 25, e domenica 26 maggio sono previste aperture straordinarie dei Pad per il solo rilascio di carte di identità e tessere elettorali. Domani saranno aperti il Pad Parterre e il Pad Vogel in orario 8.30-18.30. Domenica 26 maggio saranno aperti sempre il Pad Parterre e il Pad Vogel, ma con orario continuato 7-23. Prevista l’apertura sia domani che domenica anche dell’Ufficio Elettorale in viale Guidoni 174 per i vari servizi elettorali, compreso il rilascio di tessere elettorali.

In occasione dei risultati delle elezioni amministrative, lunedì prossimo, 27 maggio, Sala d’Arme di Palazzo Vecchio sarà aperta dalle 12 a candidati e giornalisti. Verrà allestito uno schermo per seguire in diretta i risultati dello spoglio.

Sul portale Met della Città Metropolitana di Firenze (http://met.cittametropolitana.fi.it) è stata aperta una finestra sulle modalità di voto alle elezioni amministrative ed europee di domenica 26 maggio. Dalla finestra si può accedere a uno speciale sulle elezioni amministrative ed europee ('Elezioni 2019') e alle 'Info dai Comuni', con tutte le specifiche indicazioni date dai Comuni del territorio metropolitano fiorentino (http://met.cittametropolitana.fi.it/categoria.aspx?c=42).

Anci Toscana fornirà in diretta tutti gli aggiornamenti sui risultati delle elezioni amministrative in Toscana. Lunedì 27 maggio, dalle 14 nella sede fiorentina dell’Associazione (in viale Giovine Italia, 17) funzionerà una sorta di ‘situation room’, una sala operativa dove arriveranno e saranno elaborati in tempo reale i dati sui 189 Comuni chiamati a rinnovare sindaco ed amministrazione.

Ci sarà una pagina dedicata, scaricabile qui, a cui chiunque potrà collegarsi per avere un quadro completo della situazione in Toscana minuto per minuto.

Anche l’emittente Lady radio sarà presente nella sede di Anci per fornire ai suoi ascoltatori le informazioni elaborate dall’Associazione.