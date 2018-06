David Hancko si trasferisce a Firenze

Arriva dalla Slovacchia il nuovo centrale viola

Dopo l'arrivo di Škriniar al Milan la squadra slovacca dello MSK Zilina manda in Serie A un centrale. La Fiorentina ha infatti raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore David Hancko. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre del 1997, nell’ultima stagione ha disputato 32 partire realizzando 4 reti. Il calciatore ha collezionato inoltre 7 presenze nella nazionale under 21 del suo paese.

"Sono estremamente felice e riconoscente con l'MSK che mi ha portato a questo livello. E 'un sogno che si avvera e ringrazio modo il club intero, allenatore e compagni di squadra, per il trasferimento alla Fiorentina" sono le prime parole di "Hanca" dopo la pubblicazione del trasferimento. "Zilina mi ha dato un'opportunità, di cui sarà grato per tutta la vita. Oggi ho saputo che non parteciperò agli allenamenti estivi che devo mettermi in viaggio viaggio stasera stessa per l'Italia. Tutto è stato molto rapido, anche se c'erano altre offerte da Spagna e Italia".

Perché ha vinto la Fiorentina? "È difficile da dire, ma hanno avuto un grande interesse per me". Hancko sarà a Firenze nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche.