Daspo a due tifosi viola, erano vicini allo stadio prima della partita

Nonostante fossero già sottoposti a DASPO, sabato scorso sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato sul percorso di afflusso dei tifosi allo stadio nel prepartita di Fiorentina Lazio.

Per questo motivo, a seguito della denuncia scattata nei loro confronti per la violazione del DASPO in atto, il Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Si tratta di un empolese di 29 anni e di un fiorentino di 25, entrambi fermati in strada da una pattuglia della Squadra Tifoserie della DIGOS di Firenze durante un controllo.

Al primo era già stato notificato nel 2019 un DASPO di 5 anni dalla Questura di Roma, in quanto indagato per una rissa avvenuta in un’area di servizio sull’A1 tra ultrà fiorentini e sampdoriani, di rientro dalle trasferte delle rispettive squadre.

L’altro era stato invece “daspato” lo scorso gennaio dalla Questura di Firenze per aver acceso un fumogeno in Curva Fiesole durante Fiorentina Milan.

Questo tipo di provvedimento prevede infatti per gli interessati, non solo il divieto di accedere agli stadi, ma anche quello di trovarsi in determinate zone limitrofe e nelle aree di afflusso e deflusso dei tifosi nel “pre“ e nel “post-partita”.

Per questo motivo sono stati emessi i due provvedimenti elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze: un DASPO di 8 anni con prescrizioni nei confronti del 29enne empolese ed uno di 5, sempre con prescrizioni, per il 25enne fiorentino.