Il Dantedì del teatro, il 25 marzo 2021

Il 700° della morte di Dante cade in un periodo molto difficile, e Dante ci può aiutare a ritrovare le tracce delle nostre radici culturali e di pensiero per un nuovo Umanesimo.

Le compagnie Accademia Mutamenti, Arca Azzurra, Lombardi-Tiezzi e I Sacchi di Sabbia hanno colto l’occasione per realizzare il progetto “Attraversamenti danteschi”, che vuole essere un modello di buona pratica, replicabile in altri contesti e altre occasioni: nasce infatti all’interno del coordinamento delle Compagnie indipendenti di teatro e danza della Toscana, per creare nuovi modi di collaborare mettendo a disposizione organici artistici, organizzativi e tecnici di altissima qualità. Il progetto sviluppa su due linee artistiche principali: Giro d’Italia e Atlante poetico della Toscana.

Uno spettacolo tale da far rivivere le atmosfere dei gironi dell'Inferno. Una cartolina celebrativa con il profilo stilizzato del Sommo Poeta, il 700, simbolo degli anni trascorsi dalla sua morte a oggi, e le parole che Giovanni Boccaccio ha speso sulla Divina Commedia e il suo autore. Il Comune di Certaldo è pronto a dare il via ai festeggiamenti per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. Il cartellone, che si articola in varie iniziative da realizzare nel corso dell'intero anno dantesco, mette al centro la cultura e il territorio con le sue eccellenze storiche: basti pensare che fra le location scelte per realizzare uno dei progetti c'è Palazzo Pretorio, fra i luoghi simbolo del borgo alto e del paese.

Eventi e proposte, al momento, avranno come palcoscenico principale i canali social dell'amministrazione comunale, in attesa che l'emergenza coronavirus sia superata e che si possa tornare a organizzare appuntamenti culturali in presenza.La prima tappa della rassegna battezzata con l'hashtag #CertaldoDivina si terrà giovedì 25 marzo 2021, in occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata ad Alighieri. Certaldo accenderà i riflettori sulla prima cartolina celebrativa con una grafica capace di raccontare l'essenza del poeta fiorentino, divenendo preziosa cornice per le parole di messer Boccaccio: le citazioni, curiose e studiate per raccontare il legame fra i due, sono state suggerite dall'Ente nazionale Giovanni Boccaccio, insieme all'associazione Polis-Oranona Teatro, a fianco dell'amministrazione per la realizzazione di questo percorso di promozione culturale.

La cartolina sarà pubblicata sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Certaldo.Il primo canto dell'Inferno, con il celeberrimo incipit, sarà invece protagonista del dopo cena: alle 21.15, i canali social dell'ente guidato dal sindaco Giacomo Cucini saranno schermo per la lettura-spettacolo firmata dall'associazione Polis-Oranona Teatro: l'idea artistica è tratta dallo spettacolo 'Bestie - Animali e mostri della Commedia', portato in scena da Oranona teatro al Teatro dei rinnovati nel 2019, per il dipartimento di Filologia e critica della letteratura italiana dell'università di Siena.

La voce e il volto sono quelli di Martina Dani, mentre le riprese sono di Enrico Belli e il montaggio di Lorenzo Marini. Non solo dunque lettura. Chi deciderà di assistere alla 'proiezione social', avrà modo di apprezzare i disegni di Carlo Romiti, pittore con la passione per gli animali e la loro rappresentazione, il quale ha dipinto gli animali della Commedia. Nello spettacolo 'Bestie', divengono immagini incastonate all'interno della suggestiva lettura ambientata nella Prigione delle donne di Palazzo Pretorio, luogo che architettonicamente rievoca la discesa dantesca all'Inferno.

Dunque, un progetto coinvolgente e dal taglio originale da non perdere, con l'auspiscio di poter apprezzare anche la versione 'live' della rappresentazione: il video, negli auspicio di artisti e amministrazione, è di fatto, oltre che l'apertura dei festeggiamenti a Certaldo, una anticipazione dello spettacolo 'Bestie' che Oranona Teatro, Covid permettendo, proporrà nel paese valdelsano in estate.

Pietrasanta si unisce alle celebrazioni dantesche nella giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri con l'evento letterario-musicale dal titolo “Il sentiero del Paradiso inizia dall'inferno” che sarà trasmesso in streaming giovedì 25 marzo a partire dalle ore 10.00 sulle pagine Facebook ufficiali del Comune di Pietrasanta e della Versiliana Festival oltre che sul canale YouTube della Versiliana.

Promosso dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con la Fondazione Versiliana, l’iniziativa è stata registrato nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant'Agostino e vede protagonisti l'attore Max Baroni, interprete di una selezione tra le più belle pagine della Divina Commedia, accompagnato alla tastiera dalla pianista Anna Maria Salamina. Firmato per la regia da Lodovico Gierut, lo spettacolo dantesco in forma semiscenica si avvale delle splendide opere pittoriche ispirate alla Divina Commedia realizzate da Massimo Facheris e dell'introduzione storico letteraria di Marilena Cheli Tomei.

“La nostra città ha voluto partecipare attivamente alle celebrazioni al Dantedì che si celebra il 25 marzo. – ha detto il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti - Abbiamo deciso di aderire alla giornata nazionale proposta dal Mibact con un evento in streaming promosso dalla nostra Fondazione Versiliana che ringrazio per la vivacità che ha dimostrato nel tenere viva la fiamma avvolgente della cultura e dello spettacolo a livello nazionale sfruttando le potenzialità della tecnologia e dei social.

Un particolare ringraziamento va a Lodovico Gierut, che ha coordinato la regia di questa giornata e a tutti gli interpreti. E’ una bella iniziativa – prosegue il primo cittadino - che sono sicuro il pubblico apprezzerà e che porterà, direttamente nelle case, un piacevole momento di ascolto e cultura. Nelle nostre intenzioni c’era l’organizzazione di evento pubblico tra letture in piazza ed iniziative per i più piccini. Non è stato possibile. Ciò nonostante, così come abbiamo fatto per tanti altri eventi in questo lungo anno di limitazioni, abbiamo sentito l’esigenza di continuare a tenere accesa la luce sulla nostra città.

Non abbiamo lasciato che il silenzio assordante della pandemia cadesse su Pietrasanta”.