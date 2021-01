Dante, la parola di oggi è il neologismo "inforsarsi"

Paradiso XXIV, 87. Il verbo ebbe un certo successo e fu ripreso, tra gli altri, da Petrarca, Boccaccio, Tasso, Alfieri

La parola di oggi 18 gennaio

inforsarsi

(Paradiso XXIV, 87 )

[...] ma dimmi se tu l'hai ne la tua borsa".

Ond'io: "Sì ho, sì lucida e sì tonda,

che nel suo conio nulla mi s'inforsa"

Neologismo dantesco formato sull’avverbio forse, significa ‘essere in dubbio’. Il verbo, usato anche come intransitivo non pronominale, ebbe un certo successo e fu ripreso, tra gli altri, da Petrarca, Boccaccio, Tasso, Alfieri.