“Dalle stelle” al Teatro della Limonaia

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 – ore 20,30 e ore 22

La comicità leggera e stralunata di due personaggi beckettiani, intenti a condurre un curioso dialogo seduti su una panchina. L’ironia è totale: l’Alzheimer, la malattia che impedisce di stabilire una connessione tra le cose e il loro nome e di portare a conclusione un ragionamento, è la condizione che libera il discorso.



Spettacolo teatrale con cui Silvia Calamai si è aggiudicata il Premio di Drammaturgia Don Chisciotte “Teatro & Scienza” (seconda edizione, giuria presieduta da Franco Quadri), “Dalle stelle” va in scena in prima assoluta sabato 17 e domenica 18 ottobre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, nell’ambito di Intercity Festival e in collaborazione con Il Teatro delle Donne.



Tutto si svolge nel massimo rispetto delle norme anti-Covid. Per accogliere il maggior numero di spettatori sono previste due recite, alle ore 20,30 e alle ore 22. Biglietti 12/10 euro). È fortemente consigliata la prenotazione, online alla pagina www.teatrodellalimonaia.it/prenotazioni-online o via telefono ai numeri 055 440852 e 346 0384884 (lun/ven orario 11/18, sab/dom orario 16/19).



Interpretati da Antonio Fazzini e Annibale Pavone, i protagonisti di “Dalle stelle” parlano di loro stessi e del mondo, in dialoghi serrati e battute più o meno taglienti. L’attesa delle donne che distribuiscono minestra, frutta, biscotti, aspirina, ravioli, formaggino, marmellata, sottilette, ciliegie, cioccolata fondente, cuscini più morbidi, rende umanissime le due lunari creature.



"Abbiamo lavorato cercando di rispettare una scrittura asciutta, il ritmo stringente di grande efficacia teatrale - spiega il regista Fabio Mascagni - Zinni e Axxo sono intenti a condurre un curioso dialogo circolare che, procedendo, inviluppa il mondo delle cose in una ragnatela di parole”. Disegno luci Andrea Narese.



DOMENICA 18 OTTOBRE SEMINARIO con l’autrice SILVIA CALAMAI

Domenica 18 ottobre dalle ore 11 alle 18, al Teatro Manzoni di Calenzano (Firenze) è in programma un seminario con l’autrice di “Dalle stelle”, Silvia Calamai. Costo 80 euro (compreso 1 biglietto per assistere allo spettacolo). Info e prenotazioni tel. 055.8876581 - 055.8877213 - teatro.donne@libero.it - www.teatrodelledonne.com.



Silvia Calamai, (Firenze, 1973) è professore associato di Glottologia e Linguistica Generale presso l’Università di Siena – sede di Arezzo e presidente del corso di laurea in Lingue e Comunicazione Interculturale e d’Impresa. E’ autrice di testi teatrali. Ha svolto attività di ricerca presso la Scuola Normale Superiore nel decennio 1998-2008 e ha insegnato Linguistica Generale, Fonetica sperimentale, Dialettologia negli atenei di Firenze, Pisa, Siena, Macerata. Il Teatro delle Donne ha prodotto i suoi testi Congelata nel 2005, Trincea di signore nel 2002 con Marisa Fabbri e Franca Nuti, poi nel 2016 con Amanda Sandrelli e Monica Bauco, in collaborazione con Intercity Festival.





Biglietti spettacoli

12 intero - 10 euro ridotto (Coop, Arci, Carta Feltrinelli, Allievi Scuola Intercity).





INFO E PRENOTAZIONI



Teatro della Limonaia

Via Gramsci 426 - Sesto Fiorentino (Firenze)

Tel. +39 055 440852 - www.teatrodellalimonaia.it

Prenotazioni www.teatrodellalimonaia.it/prenotazioni-online

Tel. 055 440852 e 346 0384884 (lun/ven orario 11/18, sab/dom orario 16/19).