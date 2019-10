Dal "Norvegese delle foreste" a "Bambole di pezza": i gatti più belli a Spazio Reale

Il 19 e 20 ottobre in via San Donnino l'Esposizione Internazionale Felina di Campi Bisenzio: sfileranno 250 esemplari e la giuria sceglierà il migliore

Il 19 e 20 ottobre 2019 a Spazio Reale, una delle location di FILO Firenze Locations&Academy, si tiene un appuntamento per tutti gli appassionati dell’universo felino. Tra 250 gatti di razza, con certificato genealogico, verrà eletto il Best of Best, ovvero il miglior gatto di tutta l'esposizione.

I felini hanno un qualcosa di affascinante e misterioso che pochi altri animali hanno. Parlando di gatti, sicuramente tutti hanno visto o sentito parlare dei persiani o dei siamesi, ma sono in molti a non conoscere razze come il Norvegese delle foreste o i 'Bambole di pezza'... Gli appassionati dell'universo felino o quanti amano i gatti, ma non conoscono a fondo il loro mondo, rimarranno stupiti dal numero di razze esistenti e dalle caratteristiche peculiari che ognuna esprime. Per esempio, i gatti Blu di Russia hanno gli occhi a mandorla, mentre i Persiani li hanno tondi.

Per chi fosse incuriosito e ne volesse sapere di più sui nostri amici a quattro zampe e ammirare i più bei gatti del mondo, esemplari rari e diversi tra loro, può dare un'occhiata a quello che succederà sabato 19 e domenica 20 ottobre. Per due giorni dalle 10 alle 18.30, a Spazio Reale in via S. Donnino 4/6 - una delle due location a Firenze gestite commercialmente da FILO Firenze Locations&Academy, società guidata da Laura Chini e Gianni Stanzani - si terrà l'Esposizione Internazionale Felina di Campi Bisenzio.

Sfileranno 250 gatti, provenienti dall'Italia e dall'estero, di tantissime razze diverse: Persiani, Sacri di Birmania, Abissini, Siberiani, Certosini, Norvegesi delle foreste, Giganti... Una giuria li selezionerà per classe, Miglior Maschio, Miglior Neutro, Miglior Femmina, ma ci saranno anche delle piccole palle di pelo: Miglior Cucciolo 4-7 mesi e 7-10 mesi. Tre giudici eleggeranno tre esemplari, tra i quali poi sarà eletto il vincitore, che si scontrerà con la vincitrice femmina, per poi decretare il “Best of Best”, ovvero il miglior gatto di tutta l'esposizione. "Ci sono alcuni standard di valutazione - spiega Francesco Spadafora, organizzatore dell'evento - con cui viene definito il punteggio: struttura, peso, altezza, posizione occhi, posizione orecchie, ogni razza ha il suo standard".

All'evento, a cui sono ammessi solo gatti di razza con certificato genealogico, partecipano anche molti sponsor, che omaggeranno i visitatori di prodotti per gatti.

Un evento per cui il centro multifunzionale Spazio Reale si presta perfettamente essendo dotato di un grande salone di oltre 800 mq dove sarà allestita la manifestazione. Location certificata e accessibile ai disabili, adatta anche per organizzare eventi aziendali, congressi, formazione, mostre, spettacoli e eventi sportivi, può contare su un bar e un ristorante per pranzare o cenare.

Esposizione Internazionale Felina di Campi Bisenzio

19 e 20 Ottobre 2019 (orario: 10-18.30)

Spazio Reale

Via S. Donnino, 4/6, 50013 Campi Bisenzio

Per ulteriori informazioni:

FILO Firenze Locations&Academy

web: https://filofirenze.it/