Dal 28 marzo prelievi solo il sabato alle sedi di Galluzzo e Tavarnuzze

Orario 8-10. Cambiamenti già in atto anche al punto prelievi di Santa Maria Nuova che resterà chiuso da oggi fino a data da destinarsi

Firenze – A partire da sabato 28 marzo l’attività di prelievo nei due centri di Galluzzo e Tavarnuzze sarà svolta solo il sabato dalle 8 alle 10.

Per prenotazioni e ritiro referti, invece, l’accesso al punto prelievi della sede del Galluzzo (via Volterrana 3/a), sarà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10 mentre alla sede di Tavarnuzze (via de Giandonati 10) il servizio prenotazioni e ritiro referti sarà il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10 e il sabato dalle 10 alle 11.

Cambiamenti già in atto anche al punto prelievi di Santa Maria Nuova che resterà chiuso da oggi fino a data da destinarsi. I cittadini potranno rivolgersi agli altri presidi territoriali più vicini ad accesso diretto come il presidio Santa Rosa (Lungarno Santa Rosa 13), Morgagni (viale Morgagni 33), D’annunzio (via D’annunzio 29). In casi di particolari necessità o per coloro che hanno difficoltà motorie, potrà essere effettuato il prelievo domiciliare in accordo con l’assistenza infermieristica territoriale. I referti potranno essere ritirati o attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico o presso qualsiasi presidio della Ausl Toscana centro. Per informazioni è possibile chiamare il numero 055/6938880 dal lunedì al venerdì dalle9.00 alle 13.00.