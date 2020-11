​Dal 15 novembre torna l'obbligo delle catene su molte strade

Anche la FIPILI fra i tratti interessati

Dal 15 novembre al 15 aprile torna l'obbligo per gli autoveicoli (come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada) di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli o di essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso, sulla FiPiLi e su vari tratti stradali della Città Metropolitana.

Un elenco di strade della Città metropolitane interessate in formato pdf:

http://server-nt.provincia.firenze.it/strade/ElencoNeve.pdf