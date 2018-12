Da lunedì su Controradio una trasmissione radiofonica sui lavori del Consiglio comunale

Cellai (Forza Italia): "Un nuovo spazio di informazione ai cittadini grazie a una nostra mozione"

Partirà lunedì prossimo, 19 novembre, la trasmissione radiofonica dedicata ai lavori del Consiglio comunale di Firenze. A trasmetterla Controradio (FM 93.6 nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, FM 98.9 nelle province di Lucca, Pisa e Livorno), radio vincitrice del bando di gara promosso dal Comune di Firenze. Intorno alle 14, una prima parte della trasmissione descriverà gli argomenti all'ordine del giorno. Alle 19,45, in uno spazio di 15 minuti, gli interventi di consigliere e consiglieri raccolti dai giornalisti della radio racconteranno lo svolgimento della seduta. La trasmissione sarà riproposta in replica anche il martedì mattina alle 10.

Il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai, firmatario della mozione che chiedeva di ripristinare uno spazio radiofonico per il Consiglio comunale, approvata dall'assemblea cittadina, dichiara la propria soddisfazione. "Abbiamo vinto una piccola grande battaglia – dice il capogruppo azzurro – quella di mettere a disposizione di quei cittadini che non hanno troppa familiarità con computer e connessioni uno strumento in più per seguire i lavori del Consiglio. Una buona notizia per la democrazia e l'informazione, una buona notizia per tutti i fiorentini".

