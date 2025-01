Da Barcellona al Mercato Centrale el Jamón Ibérico de Bellota

Fotografie di Monica Caleffi

Firenze, 17 gennaio 2025 - Grande festa oggi al primo piano del Mercato Centrale di Firenze per l'apertura di una nuova bottega: Jamón Ibérico de Bellota dell’artigiano Nacho Prats.

La più famosa attività della Boqueria di Barcellona approda quindi nel capoluogo toscano per proporre ai fiorentini e ai turisti prodotti tipici spagnoli, primo fra tutti il prosciutto unico al mondo realizzato con maiali neri di origine locale, allevati in libertà nelle terre di Estremadura, Andalusia e Castiglia, e alimentati con ghiande ed erbe aromatiche.

Fotografie di Monica Caleffi

L'inaugurazione è avvenuta stamani, alla presenza di Nacho Prats e di Amedeo Gisone, direttore di Mercato Centrale Firenze. E' stata seguita da una degustazione in piazza del Mercato con esibizione di taglio di prosciutto e assaggi di prosciutto e chorizo. La passione per il buon cibo e l’attenzione ai dettagli si riflettono in ogni piatto di Nacho Prats: nella bottega del Jamón Ibérico ogni prodotto racconta la storia delle terre spagnole di Estremadura, Andalusia e Castiglia. La dedizione di Nacho alla selezione di ingredienti di altissima qualità garantisce un viaggio culinario senza pari e ogni morso è un invito a scoprire la tradizione gastronomica spagnola.