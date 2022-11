Cto Careggi: il Premio Florentiae Rubrum Lilium

Firenze, 26 novembre - Alla presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e alla professoressa emerita di Storia dell'Arte moderna nell'Università degli Studi di Firenze Mina Gregori, il premio per Umanità e Scienza, promosso dall'associazione Firenze Rubrum Lilium e consegnato nell'auditorium del Cto di Careggi di Firenze.

All'interno dell'ottava edizione di Aesculapius Colloquium, congresso medico scientifico internazionale, promosso dall'Università degli Studi di Firenze e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi in collaborazione con la Cai Academy, tra le più importanti società di Chirurgia Orale e Maxillofacciale computer assistite, il Giglio Rosso Fiorentino per Umanità e Scienza è stato conferito, oltre che alla presidente della Corte Costituzionale Sciarra, al presidente della Regione Toscana Giani e alla storica dell'arte e accademica dei Lincei Mina Gregori, a Giuseppe Ambrosio, ordinario di Cardiologia dell'Università degli Studi di Perugia, Luciano Artusi, giornalista e scrittore, alla marchesa Bona Frescobaldi, presidente dell’Associazione Corri La Vita Onlus, a Maria Grazia Giuffrida e all’Istituto degl’Innocenti da lei presieduto, a Donatella Lippi, ordinario di Storia della Medicina dell'Università degli Studi di Firenze, a Paulo Malo, ricercatore e professore di Chirurgia Odontostomatologica, a Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, a Adriano Peris, direttore della centrale operativa di emergenza del 118, a Luigi Salvadori e alla Fondazione CR Firenze da lui presieduta, a Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi e alla memoria del maestro Franco Zeffirelli con Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Museo e dell’Associazione Zeffirelli onlus (i nomi sono in ordine alfabetico, ndr).

Con l’8°Aesculapius Colloquium, tenutosi a Firenze il 25-26 novembre, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi torna sotto i riflettori internazionali con più di 50 tra relatori e moderatori provenienti da tutto il mondo e oltre 450 medici in platea. L'evento totalmente gratuito è stato organizzato nel contesto della Sod di Odontoiatria Speciale del Cto di Careggi che cura i pazienti con bisogni speciali diretta da Franco Amunni tra i presidenti del congresso insieme a Paolo Tonelli, professore di Chirurgia Orale, Marco Rinaldi, direttore di Cay Academy Italia e Marco Duvina, organizzatore del congresso e del Premio Firenze Rubrum Lilium.Momento clou del congresso il Premio Florentiae Rubrum Lilium per Umanità e Scienza, nato a Firenze nel 1993, che ha visto premiate in passato insigni personalità della cultura e della società civile che hanno evidenziato nella loro professione e nella vita l’unione di queste due qualità: umanità e scienza.

"Firenze, culla del Rinascimento, ha da sempre il ruolo simbolico di capitale umanistica che ha sempre messo al centro l’essere umano, la cultura, l’arte e la scienza. Il premio trae ispirazione da questo e alcuni anni fa sembrò doveroso, nel ricordo di tutti coloro che nel corso della storia hanno concorso alla vocazione umanistica, scientifica e solidaristica di Firenze, istituire il Premio Florentiae Rubrum Lilium per Umanità e Scienza affinché il retaggio storico lasciato dai nostri antenati non andasse disperso. Il Premio viene conferito a insigni personalità della cultura e della società civile che hanno evidenziato nella loro professione e nella loro vita l’unione di queste due qualità, scienza e umanità” spiega l'organizzatore, Marco Duvina.

Nel corso della cerimonia, grazie al supporto di Careggi, nello spirito del Premio Florentiae Rubrum Lilium e a testimonianza del grande cuore di Firenze, è stato donato un assegno di 1.000 euro all'associazione Sipario, onlus che si occupa di ragazzi con disabilità intellettive e sensoriali.

Il riconoscimento è stato conferito alla presenza dei presidenti del congresso, Franco Amunni, Paolo Tonelli, Marco Duvina e del comitato d'onore composto dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi Rocco Damone, dalla magnifica rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, dal prefetto Valerio Valenti, dal segretario generale della Camera di commercio Giuseppe Salvini, dall’assessore Sara Funaro in delega del sindaco di Firenze, dal prof. Pier Luigi Duvina già primario dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze ed istitutore e presidente emerito del Premio, dal prof. Gian Franco Gensini già preside della facoltà di Medicina e chirurgia e presidente in carica del premio Florentiae Rubrum Lilium.