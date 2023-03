Crusca: presentazione del volume 'Leonardo, la scrittura infinita'

Venerdì 10 marzo 2023, ore 16.30, nella Sala Convegni della Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze (via Bufalini 6), a cura dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca, Marco Cursi (Università degli Studi di Napoli “Federico II" e Accademia dei Lincei) e Nicoletta Marcelli (Università "Carlo Bo" di Urbino), presenteranno il volume Leonardo, la scrittura infinita (Atti della "Piazza delle Lingue" 2019), curato da Andrea Felici e Giovanna Frosini e pubblicato dall’Accademia della Crusca (2022).

Il volume, realizzato con il contributo degli Amici dell'Accademia della Crusca, raccoglie gli interventi presentati alla dodicesima edizione della Piazza delle Lingue organizzata dall’Accademia della Crusca.

I vari contributi, nello spirito dello stretto dialogo tra lingua e scienza che ha animato la manifestazione, si distribuiscono in due sezioni distinte ma legate dal proposito di indagare le ampie declinazioni degli studi su Leonardo: nella prima sono proposte indagini sul lessico e l’organizzazione testuale e argomentativa dei testi del grande vinciano; nella seconda sono trattati temi propriamente tecnico-scientifici in vario modo collegati all'opera di Leonardo: gli strumenti informatici per la consultazione e lo studio del "corpus"; autografo, la sismologia, la comunicazione scientifica, la figura dell'ingegnere nel mondo contemporaneo.

Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze

Sala Convegni - Via Bufalini 6, Firenze

L' Associazione Amici dell'Accademia della Crusca e la Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze

presentano il volume Leonardo, la scrittura infinita

Saluti:

Aureliano Benedetti, presidente della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze

Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca

Giuseppe Rogantini, presidente dell'Associazione Amici dell'Accademia della Crusca

Coordina:

Domenico De Martino (Università di Pavia)

Interventi:

Marco Cursi (Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Accademia dei Lincei) e Nicoletta Marcelli (Università di Urbino).

Saranno presenti i curatori del volume, Andrea Felici (Università di Urbino) e Giovanna Frosini (Università per Stranieri di Siena)

