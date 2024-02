Crollo di Firenze, 4 dei 5 morti sono nordafricani

Foto di Jacopo Bianchi, pilota professionista di droni

I morti nel crollo al supermercato in costruzione di via Mariti sono Luigi Coclite, 59 anni, guidatore di betoniera, originario della provincia di Teramo e residente a Collesalvetti (Livorno), Mohamed El Farhane (marocchino, 24 anni), Mohamed Toukabri (tunisino, 54 anni), Taoufik Haidar (marocchino, 45 anni), Bouzekri Rahimi (marocchino, 56 anni). L'ultima salma deve essere ancora raccolta. I quattro nordafricani vivevano in Lombardia.

Aperta dalla Procura di Firenze una inchiesta per omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Alcuni testimoni sono già stati ascoltati dai magistrati.