Crisi Tirreno, la solidarietà di Nardella

​Il sindaco di Firenze ha chiamato questa mattina il direttore Fabrizio Brancoli

Il sindaco Dario Nardella ha chiamato questa mattina il direttore del Tirreno Fabrizio Brancoli per esprimere vicinanza e preoccupazione in questo difficile momento per lo storico e importante quotidiano toscano.

“Seguiamo gli sviluppi con rispetto ma con grande attenzione - ha sottolineato Nardella -: il Tirreno è un presidio dell’informazione in Toscana e i suoi giornalisti, fotografi, collaboratori e poligrafici che ogni giorno lavorano con costanza e passione per fornire un prodotto di qualità e attento al territorio devono essere tutelati. A Brancoli e a tutta la squadra vanno la vicinanza, la solidarietà e l’affetto dell’amministrazione e di Firenze”.