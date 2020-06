Creative Factory il 13 e 14 giugno 2020

Finalmente in Piazza dei Ciompi a Firenze

Ritorna, dopo la pausa forzata degli ultimi tre mesi, il Creative Factory in Piazza Ciompi il 13 e 14 Giugno. Tanti makers vi aspettano, dalle ore 9.30 alle 20, per offrirvi, con entusiasmo, la migliore selezione di artigianato artistico della città. Il Creative Factory ri-nasce per valorizzare il patrimonio inestimabile di arti e mestieri manifatturieri, mostrare tutte le novità del settore e rilanciare una dimensione culturale dell'artigianato per l'immediato futuro.Il market riparte in totale sicurezza, nel rispetto di tutte le normative sanitarie anticontagio. Per info: info.heyart@gmail.com