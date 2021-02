Covid, Zona Rossa per 9 giorni nelle province di Siena e Pistoia

ph Facebook Giani

L'annuncio di Giani: da sabato 27 febbraio a domenica 7 marzo le due aree saranno sottoposte a restrizioni più decise. "Occorre prevenire per colpire la diffusione del virus, le varianti preoccupano". Il resto della Toscana dovrebbe restare Arancione

Il presidente della Toscana Eugenio Giani nelle prossime ore farà un'ordinanza che pone in Zona Rossa alcune aree della Toscana, precisamente la Provincia di Siena e quella di Pistoia, da sabato 27 febbraio a domenica 7 marzo compresi.

"Stamani - ha spiegato Giani nella diretta social di poco fa - mi sono dedicato a una capillare consultazione dei sindaci, dei territori. Un risveglio amaro, che mi ha destato perplessità, troppi nuovi casi. 1374 sono tanti, campanello d'allarme molto forte. Ho parlato con l'assessore Bezzini e con i responsabili dei vari dipartimenti e Asl e ho preso una decisione. La Toscana dovrebbe rimanere in Zona Arancione secondo i dati forniti qualche giorno fa ma è bene intervenire subito, cercare di prevenire il dilatarsi del contagio. Ci sono soprattutto le varianti che destano preoccupazione. In alcune zone del centro della Toscana c'è la maggior parte dei contagi, è necessario assumere provvedimenti da Zona Rossa in alcune aree, in particolare la provincia di Siena e quella di Pistoia. L'ordinanza sarà valida da sabato 27 febbraio alla domenica della settimana successiva, 7 marzo. Lo ripeto, occorre prevenire per colpire la diffusione del virus".

"Le due province - rimarca poi il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - hanno una incidenza dei contagi doppia rispetto alla media Toscana: la scorsa settimana la provincia di Pistoia ha registrato 718 casi (245 ogni 100mila abitanti), la provincia di Siena ne ha fatti registrare 582 (217 ogni 100mila abitanti) a fronte di una media toscana di 146 ogni 100mila abitanti. Un provvedimento necessario per piegare la curva ma senza danneggiare tutta la regione, specie provincie come Grosseto dove si registrano pochissimi casi. Condivido in pieno le parole usate questa sera dal presidente Giani: dopo due ondate come quelle che abbiamo vissuto un anno fa e all'inizio dell'autunno, meglio anticipare certi provvedimenti che inseguire quando la situazione degenera. Il tutto, ovviamente, sperando di poter contare su sempre più vaccini perché tanti più ne avremo, tanto prima metteremo in sicurezza le cittadine e i cittadini della Toscana".