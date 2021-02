Covid Toscana, c'è un miglioramento: 453 nuovi casi

Giani fornisce i primi dati di oggi 9 febbraio su quasi 16mila test

I nuovi casi registrati in Toscana sono 453 su 15.836 test di cui 8.514 tamponi molecolari e 7.322 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,86% (6,3% sulle prime diagnosi).

Dati in evidente miglioramento, che fanno sperare in un ulteriore mantenimento della Toscana in Zona Gialla. Probabilmente saranno decisivi i prossimi due giorni, mercoledì e giovedì.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, dando i primi dati del giorno, dà il buongiorno da Chiusi, comune toscano "in zona rossa per isolare varianti più aggressive del virus, dove i cittadini si stanno sottoponendo alla seconda giornata di screening della campagna della Regione Territori Sicuri. Gran parte della popolazione ha già prenotato il proprio tampone dimostrando grande senso civico e di responsabilità. Grazie a tutti gli operatori e i volontari che stanno lavorando per la nostra sicurezza e salute".