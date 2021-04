ph Facebook Giani

Da lunedì prossimo 12 aprile la Toscana torna Zona Arancione, poco fa la comunicazione del Ministro della Salute Speranza.

Certamente però, come annunciato stamani a Rai1 dal presidente della regione Eugenio Giani, alcune zone rimarranno in Rosso. Sicuramente c'è l'area pratese, tra le più colpite in questa fase dell'epidemia. Attesa per il resto, anche in Provincia di Firenze potrebbe esserci molto Rosso.

In serata Giani dovrebbe dare comunicazioni ufficiali.