Covid-19: ancora cinque decessi in provincia di Firenze

L'aggiornamento nei territori dell’Ausl Toscana Centro e dell'Azienda Usl Toscana nord ovest di lunedì 11 maggio 2020

Firenze- Sono 10 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta 5 decessi in Provincia di Firenze, di cui 1 in zona empolese

Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia

8 casi in provincia di Firenze

Bagno a Ripoli: 1

Borgo San Lorenzo: 1

Campi Bisenzio: 1

Firenze: 3

San Casciano: 1

Sesto fiorentino: 1

1 caso in provincia di Pistoia

Pescia: 1

1 caso fuori regione

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 maggio si sono registrati 25 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza.

NUOVI CASI

Apuane: 7

Comuni: Carrara 4, Massa 2, Montignoso 1;

Lunigiana: 0

Piana di Lucca: 3

Comuni: Lucca 2, Porcari 1;

Valle del Serchio: 2

Comuni: Castelnuovo Garfagnana 1, Castiglione Garfagnana 1;

Zona Pisana: 1

Comuni: Vicopisano 1;

Alta Val di Cecina Val d'Era: 1

Comuni: Ponsacco 1;

Zona Livornese: 3

Comuni: Livorno 3;

Elba: 0

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 0

Versilia: 7

Comuni: Camaiore 2, Seravezza 1, Viareggio 4.

1 caso da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 1350 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2416 guariti. Negli ultimi giorni si è verificato un solo decesso sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

uomo di 87 anni di Livorno;

nei giorni scorsi si è verificato anche un altro decesso:

donna di 93 anni di Bagnone.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 77 di cui 20 in Terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4.662 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.