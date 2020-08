Costa D’Argento: nuovo servizio di bici e scooter elettrici

​Orbetello, parte Life for Silver Coast. Il servizio è stato presentato oggi con un evento in piazza Eroe dei Due Mondi alla presenza del sindaco Andrea Casamenti

Parte Life for Silver Coast: ecco il nuovo servizio di biciclette e scooter elettrici per la Costa D’Argento

Orbetello, 7 agosto 2020 – Parte in modalità test il progetto pilota Life for Silver Coast. Dal 10 agosto il nuovo servizio di sharing multimodale elettrico sarà attivato con la condivisione di E-Bike ed E-scooter sul territorio di Isola del Giglio, Monte Argentario ed Orbetello.

Life for Silver Coast, rivoluzionario sistema integrato di mobilità sostenibile finanziato con il programma europeo LIFE+2016, si basa sull’utilizzo di veicoli esclusivamente elettrici eserciti in sharing per rendere facilmente accessibili aree non servite dai mezzi pubblici.

Life for Silver Coast sarà pienamente operativo nell’estate del 2021: “Saranno a disposizione degli utenti in punti strategici del territorio 14 city car, 20 scooter elettrici e 80 e-Bikes” spiega Il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli, coordinatore del progetto. “Saranno introdotti, inoltre – prosegue Mascioli - nuovi prototipi: Battelli elettrici, progettati dal POMOS della Sapienza, con sistemi di accumulo innovativi prodotti da Primordial, e Brick Box ed ElectricHub 360, innovative stazioni di bike sharing dotate di sonde per il monitoraggio dei dati ambientali, progettate da Green Action”. “Il sistema – sottolinea il coordinatore- si avvarrà di una rete infrastrutturale di ricarica grazie all’apporto al progetto di Enel X”.

"Siamo arrivati finalmente alla fase operativa del nostro progetto. Da adesso le teorie lasceranno il passo alla pratica. Le innovazioni tecnologiche - afferma il Prof. Gian Piero Joime, responsabile del coordinamento territoriale e delle relazioni istituzionali per il progetto pilota - rappresentano una grande e imperdibile opportunità per lo sviluppo e la modernizzazione di quei territori che le sapranno adattare alle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze. Il progetto vuole fare proprio questo: adattare le innovazioni, nel settore della mobilità Sostenibile, alla Maremma Toscana, perché possa diventare un chiaro esempio di come la sostenibilità sia un fattore chiave di successo nei mercati globali. E perché questo possa avvenire occorre la forte e totale partecipazione di tutti".

In attesa del 2021, nonostante l’emergenza COVID, il servizio partirà dal 10 agosto in modalità test: E-Bike ed E-Scooter saranno a disposizione degli utenti presso 7 point di noleggio e di scambio. Hanno dato piena disponibilità ad accogliere i mezzi “Agriturismo Monte Argentario”, “Agriturismo Podere Maremma”, “Camping Village Africa”, “Girobike”, “Hotel Campese”, “Le Poste del Pianone” e “Podere del Priorato”. Le strutture, a cui si aggiungeranno altre attività imprenditoriali con il progressivo aumento dei veicoli a disposizione, prenderanno in consegna i mezzi e gestiranno il servizio di Sharing assieme ad On – Electric Sharing Mobility, nuovo partner del progetto Life for Silver Coast, responsabile dell’intera flotta dei mezzi terrestri e della piattaforma di infomobilità per lo sharing multimodale.

Le E-Bike e gli E-Scooter, con batterie agli ioni di litio, potenti e performanti, consentiranno agli utenti di spostarsi agevolmente su tutto il territorio senza dover ricorrere alla propria automobile. I veicoli sono prodotti e distribuiti da V-ITA Group spa, un’azienda italiana, e offrono un’autonomia fino a 60 chilometri in completo comfort e affidabilità.

“Il sistema di sharing – spiega Alessandro Di Meo, Managing Director di On - sarà completamente automatizzato e prevede l’utilizzo dell’App Life for Silver Coast, disponibile gratuitamente negli store Apple e Google, tramite la quale sarà possibile localizzare i veicoli disponibili, consultare le tariffe e attivare il noleggio. Ogni point avrà a disposizione un’area dedicata accedendo alla quale potrà consultare lo storico dei noleggi, le statistiche e il trend del servizio”.

Il servizio è stato presentato oggi con un evento in piazza Eroe dei Due Mondi alla presenza del Sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, del senatore, Roberto Berardi, degliAssessori all’Ambiente del Comune di Orbetello e Monte Argentario, Luca Minucci e Gian Luca Gozzo, del Coordinatore e del responsabile dei rapporti Istituzionali del progetto Life for Silver Coast, Fabio Massimo Frattale Mascioli e Gian Piero Joime.

In piazza sono stati esposti E-Bike ed E-scooter che entreranno in servizio la prossima settimana. In esposizione anche la nuova Renault Zoe: le prime auto che entreranno in servizio per il progetto entro la fine dell’estate fino ad arrivare a 14 unità nel 2021.

Life for Silver Coast è realizzato in collaborazione con i comuni di Isola Del Giglio, Monte Argentario e Orbetello, Enel X, Green Action, Newave Italia, On -Electric Sharing Mobility, Primordial, UNeed.IT, l’Università di Firenze e il Polo Mobilità Sostenibile (POMOS) del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) della “Sapienza” Università di Roma, coordinatore del progetto.