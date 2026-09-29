'Cosa ho fatto oggi a scuola? Ho parlato con un'astronauta..."

Una giornata da ricordare per l’istituto Pio X Artigianelli di Firenze, gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere. Grazie ad un bando dell’associazione internazionale ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) gli studenti della scuola secondaria di I grado hanno avuto l’opportunità unica per parlare con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. In orbita dal 1998 e permanentemente abitata dal 2000, la Stazione rappresenta il più importante ed ambizioso progetto di cooperazione a livello mondiale nel campo scientifico e tecnologico fino ad oggi intrapreso e può essere considerata come la maggiore opera ingegneristica realizzata dall'uomo.

Grazie alla vittoria del bando e con il supporto della Sezione di Empoli dell’ARI (Associazione Radioamatori Italiani), determinante per stabilire il collegamento con lo spazio, gli studenti della Scuola Pio X Artigianelli sono stati gli unici in Toscana – insieme ad un istituto di Riviera del Brenta, in provincia di Venezia – a collegarsi con gli astronauti attualmente in orbita per un tempo totale di dieci minuti.

Gli alunni delle classi terze sono stati i principali protagonisti dell’attività che si è svolta nella sala della biblioteca della scuola, mentre le classi prime e seconde si sono collegate all’evento in streaming sulla intranet della scuola, per essere anche loro testimoni diretti di questa iniziativa unica nel suo genere. Ognuna delle due scuole ha preparato dieci domande che, a turno, altrettanti studenti hanno posto all’astronauta Sophie Adenot identificata dall’ARISS tra quelli presenti a bordo, in accordo con le Agenzie Spaziali NASA ed ESA che gestiscono le attività della ISS - International Space Station. Un determinante supporto tecnologico è stato fornito anche dalla Casa del Made in Italy di Firenze del MIMIT, che ha isolato la frequenza di collegamento evitando possibili interferenze.

L’attività ha avuto anche un valore formativo avendo previsto un percorso preparatorio multidisciplinare coordinato dalla prof.ssa Simona Anselmi (docente di Matematica e Scienze) che ha introdotto gli studenti ai diversi temi collegati all'esperienza. Nell’ambito del percorso sono inoltre state svolte attività preparatorie divulgative tenute da personale esterno.