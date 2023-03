Corteo Storico del Capodanno dell’Annunciazione il 25 marzo

Firenze – Il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazioni storiche in Toscana si arricchisce con il Corteo Storico del Capodanno dell’Annunciazione, grazie ad una mozione di Gabriele Veneri (Fratelli d’Italia) ed Elena Rosignoli (Partito democratico), approvata dall’Aula di palazzo del Pegaso con voto unanime.

L’atto ricorda come la recente legge regionale 27 del 2021 stabilisce che la Giunta regionale approva l’annuale calendario delle manifestazioni di rievocazione storica, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni. A questo proposito, a giudizio dei consiglieri proponenti, si rende opportuno integrare lo stesso calendario, per celebrare il Capodanno dell’Annunciazione, dato che fino al 1749 in Toscana l’Anno civile iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la Festa dell’Annunciazione e nel quale la Regione Toscana organizza ogni anno il Corteo storico del Capodanno dell’Annunciazione.