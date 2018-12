Corteo in centro e sciopero Ataf: sabato caldo a Firenze

Vani i tentativi di scongiurare lo sciopero

Domani pomeriggio è in programma una manifestazione del Movimento di Lotta per la Casa. Il ritrovo è previsto alle 15 in piazza San Marco con partenza del corteo intorno alle 15.30.

I manifestanti percorreranno via Cavour fino alla sede della Prefettura con possibili disagi alla circolazione fino al tardo pomeriggio.

Inoltre sempre domani, ma alle 18, prenderà il via lo sciopero indetto dalla Rsu di Ataf. Termine previsto ore 22.



Probabili disagi dunque per quanti prevedevano di dedicarsi alla serata di shopping natalizio in centro storico a Firenze.