Corteo Fiorentino, nuovo personaggio: il Bandieraio del Popolo

Presentato dall'assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, dal direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina Filippo Giovannelli e dalla presidente Rotary Club Lorenzo il Magnifico Rita Pelagotti

Presentato dall'assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, dal direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina Filippo Giovannelli e dalla presidente Rotary Club Lorenzo il Magnifico Rita Pelagotti il nuovo costume che entra a far parte della parata del corteo del Calcio Storico Fiorentino. A seguito della collaborazione instaurata con il Rotary Club Lorenzo il Magnifico per l'organizzazione della Festa di Sant'Anna il 26 luglio di ogni anno, per l'anno 2019 il Rotary ha donato un abito di grande importanza, quello del Bandieraio del Popolo che va ad aggiungersi alle altre sei bandiere già presenti e completa la serie dei Bandierai della Repubblica Fiorentina, sino ad ora mancanti di questa importantissima parte araldica.

“Un abito che va ad arricchire il ricco corteo della Repubblica Fiorentina. Il rapporto col Rotary Club Lorenzo il Magnifico – ha ricordato l'assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci – è ormai consolidato. Lo scorso anno donarono tutte le bandiere delle arti, quest'anno l'abito del Bandieraio del Popolo mentre Luca Giannelli della Scramasax ha contribuito per la bandiera. Sono personaggi storici dell'esercito fiorentino che si opposero alle truppe di Carlo VIII che assediava Firenze. Questa nuova figura, per la quale ringraziamo il Rotary Club Lorenzo il Magnifico, debutterà in occasione della Partita dell'Assedio il prossimo 17 febbraio, partita che sarà dedicata ad Uberto Bini, recentemente scomparso”.

“Ogni abito è trattato con le dovute cautele. Il Corteo Storico sta diventando qualcosa di importante anche a livello culturale a Firenze anche perché ogni abito – ha spiegato il direttore del Corteo Storico della Repubblica fiorentina Filippo Giovannelli – viene catalogato in maniera specifica. E' come se avessimo fatto mecenatismo realizzando un'opera d'arte”.

Riportando alla luce questa fondamentale simbologia araldica all'interno della grande parata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, si completa la serie rappresentativa dell'araldica civica della Firenze repubblicana.

La bandiera del Capitano del Popolo trova origine iconografica dall'insegna di San Giorgio ed è rappresentata con una croce rossa su fondo bianco.