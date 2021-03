Corso di sartoria per realizzare l’abito del Corteo Storico Fiorentino

Al via a Spazio NOTA ‘La Bella di Tiziano’. L’iniziativa era stata posticipata a causa della pandemia. 40 ore gratuite grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e Associazione OMA

Parte quest’oggi ‘La Bella di Tiziano’, il corso di sartoria per la realizzazione di uno degli abiti del Corteo Storico Fiorentino. L’iniziativa, che si terrà fino al 13 marzo, a Spazio NOTA (in via dei Serragli 104, 055 221908 info@spazionota.it), è stata promossa da Fondazione CR Firenze e dal suo soggetto strumentale Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, sostenuto assieme ad altre fondazioni bancarie. Il corso della durata di 40 ore, in collaborazione con Corteo Storico Fiorentino e Paolo Penko, con il patrocinio del Comune di Firenze, prevede la creazione del sontuoso abito indossato dalla sconosciuta nobildonna raffigurata da Tiziano in un quadro della metà del Cinquecento arrivato a Firenze con Vittoria della Rovere, quinta Granduchessa di Toscana, oggi alla Galleria Palatina. L’appuntamento, in programma nel calendario dello scorso anno di Spazio NOTA, era stato annullato e posticipato a causa della pandemia.



Le prime giornate saranno dedicate allo studio del cartamodello del vestito originale. Le lezioni si concentreranno poi sulla realizzazione ex novo del prezioso abito, fedele riproduzione di quello dipinto nel celebre ritratto della Galleria Palatina, composto da corpetto decorato, maniche stratagliate a sbuffo sulla spalla scesa, gonna ampia e strutturata. I partecipanti, selezionati dopo la chiusura delle candidature, avranno la possibilità di partecipare al corso gratuitamente grazie al fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e Associazione OMA che intendono così sostenere e diffondere la cultura artigianale artistica tipica del territorio. Il corso è tenuto dalla docente di sartoria storica Vittoria Valzania.