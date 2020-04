Corriere di Siena: sospensione a tempo indeterminato da lunedì 6 aprile

La protesta delle associazioni regionali di Stampa toscana, romana e umbra. Richiesto un tavolo nazionale urgente. Controcorrente chiede una rapida soluzione a tutela della pluralità dell’informazione

La crisi dell’editoria, aggravata dagli effetti dell'emergenza sanitaria e il conseguente calo delle vendite, ha portato ad un punto drammatico la trattativa tra il Cdr del Corriere dell’Umbria e l’azienda. Secondo quanto riportato nella nota del Cdr ai giornalisti è stata chiesta in prima istanza una turnazione della sospensione delle pubblicazioni di Siena, Arezzo, Umbria, Rieti e Viterbo (e la chiusura di Terni) o la rinuncia alle ferie e ai permessi accumulati. Non trovando un accordo unanime tra le redazioni l’azienda ha deciso unilateralmente la sospensione a tempo indeterminato della sola edizione del Corriere Siena: le altre redazioni rimarranno attive ma con foliazione ridotta e di conseguenza con un organico ridimensionato.

Le associazioni regionali di stampa Toscana, Romana e Umbra vedono in questa decisione una grave forma di attacco non solo ai posti di lavoro, ma anche al sistema dell’informazione nel suo complesso, in questo momento di particolare emergenza dovuto alla pandemia Coronavirus. Le associazioni regionali di stampa Toscana, Romana e Umbra si schierano al fianco del Cdr e dei colleghi, ritengono indispensabile l’apertura di un tavolo nazionale (considerato che il Gruppo Corriere è articolato su più regioni) per mettere al riparo le redazioni da provvedimenti che, se applicati, potrebbero avere conseguenze devastanti per il giornale e per chi ci lavora.

Anche Controcorrente Toscana stigmatizza la decisione dell’azienda che va a colpire in modo drammatico la redazione del Corriere di Siena e di conseguenza la pluralità dell’informazione della città: auspichiamo una rapida soluzione della vicenda attraverso il coinvolgimenti tutti gli attori istituzionali e i rappresentanti della categoria. Controcorrente seguirà da vicino l’evoluzione della situazione con l’augurio di rivedere quanto prima il Corriere di Siena in edicola e i suoi giornalisti in redazione.