Corri la Vita: iscrizioni aperte per la gara solidale del 29 settembre

Firenze, 2 settembre 2019 – Si aprono oggi le iscrizioni per partecipare il 29 settembre a Corri la vita” a Firenze, la più grande manifestazione sportiva e solidale in Italia.

I partecipanti potranno scegliere tra due nuovi percorsi diversificati per gradi di difficoltà: uno di circa 11 chilometri e un secondo itinerario di 6 che si snodano nel centro storico di Firenze.

Obiettivo della raccolta fondi 2019 è continuare a finanziare il “Progetto EVA”, promosso dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Firenze), per sostenere le donne malate di tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina (Firenze, prato, Empoli e Pistoia).

Hashtag ufficiale: #CORRILAVITA

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire sarà presente all’evento con il Gruppo Erasmus, aperto a studenti, insegnanti, alunni, professori e tutte le persone legate al Programma Erasmus che parteciperanno alla corsa.

“Erasmus+ Indire condivide lo spirito di solidarietà verso una causa importante – dichiara Flaminio Galli, Direttore generale dell’Agenzia Erasmus+ Indire - la cui componente etica è un elemento che la avvicina ai valori di inclusione e di solidarietà, propri del Programma Erasmus+. Inoltre, la corsa rappresenta un’importante occasione per creare un legame più solido tra il mondo dello sport e quello dell’istruzione, che consente di disseminare e valorizzare le esperienze dei protagonisti Erasmus”.

Fino al 26 settembre, con una donazione minima di 10 euro, sarà possibile iscriversi a Corri la Vita.

Per registrarsi come Gruppo Erasmus occorre:

recarsi in uno degli 11 punti di iscrizione, ritirare la maglietta e il pettorale;

Comunicare all’Agenzia Erasmus+ Indire il numero del pettorale assegnato tramite questo link.

L’Agenzia a questo proposito, ha istituito il “Premio Erasmus”, un riconoscimento destinato al miglior classificato nel Gruppo Erasmus. Nel giorno dell’evento l’Agenzia sarà presente anche con un punto informativo aperto a chiunque voglia conoscere le opportunità del Programma e ricevere i gadget Erasmus. Prenderanno parte alla corsa anche tantissimi studenti Erasmus da tutta l’Europa. Nella stessa data si correrà in Polonia la maratona Erasmus organizzata in contemporanea dall’Agenzia Erasmus+ polacca; per creare un ponte ideale che unisce i due Paesi europei.

Info: http://www.erasmusplus.it/category/corri-la-vita/