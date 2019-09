"Corri con noi": l'edizione 2019 parte il 17 settembre

Circa 30 allenamenti collettivi di corsa e camminata sportiva, ogni martedì sera, da settembre a maggio. Organizza il Club Sportivo Firenze

Riparte il 17 settembre alle 19,30 “Corri con noi”, l’iniziativa per amanti dello sport organizzata dal Club sportivo Firenze. Si tratta di circa 30 allenamenti collettivi di corsa e camminata sportiva, ogni martedì sera, da settembre a maggio, adatti a tutti e per tutti, all’interno del parco delle Cascine e nel centro storico: 5 gruppi di podisti e 2 di camminatori, ognuno con un'andatura diversa e costante per tutti i chilometri percorsi, grazie al supporto di 3 pacemaker (segnapasso), runner o camminatori più esperti. L’edizione 2019/2020 è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessore comunale allo Sport Cosimo Guccione, dal presidente Club sportivo Firenze sezione podismo Giampaolo Mugnaini e da Emanuele Bittarelli della fondazione Meyer.

“Sono tantissimi gli appassionati di podismo in città e il successo di questa manifestazione, che viene replicata per il quarto anno, lo dimostra. - ha commentato Guccione – Una bella opportunità per promuovere uno stile di vita sano, fare dello sport uno strumento di aggregazione e socialità e tenere vivi luoghi bellissimi di Firenze come il parco delle Cascine, creando occasioni per stare assieme anche in orario serale. Ringrazio davvero gli organizzatori che tramite lo sport rendono più bella la nostra città”.

Ogni martedì verrà proposto un percorso diverso, si comincia il 17 settembre con partenza dallo Sferisterio delle Cascine. Allenamento, ristoro finale e spogliatoi con docce calde ma anche sicurezza: durante ogni percorso, in concomitanza di incroci più rischiosi, saranno presenti volontari dell’associazione la Racchetta onlus per agevolare il passaggio. “Corri con noi” è anche solidarietà, grazie alla collaborazione con la fondazione Meyer, per cui verranno ospitati alcuni allenamenti del progetto RunforMeyer o, ancora, alla raccolta fondi natalizia per la manutenzione delle carrozzine speciali dei Maratonabili, che due martedì al mese partecipano a questi appuntamenti. La terza edizione si è chiusa a maggio scorso con circa 500 adesioni.

Per informazioni infocorriconnoi@gmail.com.