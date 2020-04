Coronavirus: uova e colombe per gli ospedali

Consegnati anche i biscotti di Prato. Tante le donazioni pasquali, fra sorrisi e messaggi di auguri ai pazienti e al personale sanitario

Firenze, 11 aprile 2020- Sarà una Pasqua diversa, ma pur sempre dolce, nei reparti, grazie alla generosità di tanti cittadini, associazioni, aziende, piccoli e grandi commercianti del territorio e non solo.

Uova e colombe in corsia, ma anche fiori, per far arrivare gli auguri di Pasqua a chi ogni giorno lotta contro il diffondersi del Covid-19. In tanti, associazioni e privati, hanno avuto un pensiero per gli operatori e i pazienti e hanno contattato la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus per far arrivare un augurio e un grazie sotto forma di dolci e regali. In totale quasi 1.000 tra colombe, uova di cioccolato, biscotti e fiori sono stati donati da privati, dall’Associazione Nazionale Carabinieri 181° Pegaso e ACF Fiorentina per gli ospedali di Santa Maria Nuova, Torrefalli e Ponte a Niccheri.

Sono state consegnate oggi circa 4.700 uova di Pasqua da parte del Presidente Rocco Commisso e della Fiorentina all’AOU Careggi ed all’IOT Palagi. Le uova verranno successivamente distribuite in tutti i principali ospedali fiorentini, tra i quali l’Ospedale Piero Palagi, l’ Ospedale San Giovanni di Dio, l’ Ospedale Santa Maria Annunziata, l'Ospedale di Ponte a Niccheri e l’ Ospedale Santa Maria Nuova. La Fiorentina, con questo piccolo gesto, intende ringraziare mostrando la propria vicinanza ed attenzione verso tutto il personale medico, gli infermieri ed i volontari che in questo momento di estrema difficoltà per tutto il Paese combattono in prima linea e mettono a repentaglio le loro stesse vite per aiutare il prossimo.

Sono state consegnate, nell’ambito del progetto #InsiemeFacciamoLaDifferenza, al personale degli ospedali fiorentini, 800 colombe e 800 confezioni di biscotti di Prato. Un pensiero per ringraziare tutti quei medici, infermieri e personale sanitario che da settimane è in prima linea per curare i pazienti affetti da Covid-19.

Il progetto #InsiemeFacciamoLaDifferenza, nato a maggio 2019, è promosso dall’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, dal Centro Missionario Medicinali, dalla Fondazione Solidarietà Caritas onlus, dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie onlus, dalla Compagnia di Babbo Natale, dal Coordinamento Misericordie Area Fiorentina, dal Biscottificio Masini, dall’Associazione AMMI.FI e Caffè Cioccolateria Rivoire.

Quasi 700 uova di cioccolata donate dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con Unicoop Firenze al personale medico-sanitario dell'ospedale “Santa Maria Annunziata”. Un modo per ringraziare a nome dell'intera comunità ripolese tutti gli operatori del presidio ospedaliero di Ponte a Niccheri che trascorreranno la Pasqua in corsia, in prima linea nella battaglia al Covid-19. Il “dolce” carico di 672 uova è stato consegnato stamani agli operatori dell'ospedale e sarà distribuito in tutti i reparti.

Uova pasquali perché la Pasqua anche nei reparti dell’ospedale San Giovanni di Dio sia più dolce quest’anno. Le ha donate in 160 confezioni Faedesfa onlus, l’Associazione indipendente, senza scopo di lucro, che dal 2011 si impegna a raccogliere fondi da devolvere a favore di persone svantaggiate, in particolare bambini ma anche persone in difficoltà fisica, psichica, economica e sociale. E sempre una donazione di 100 uova di Pasqua è arrivata in questi giorni all’ospedale San Giovanni di Dio anche dall’Associazione Nazionale Carabinieri. Un sincero ringraziamento ad entrambe le Associazioni dalla direzione sanitaria dell’ospedale.

“Un piccolo dono – spiega il sindaco Francesco Casini – con cui vogliamo ringraziare di cuore tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che in queste settimane stanno lavorando senza sosta per prendersi cura della nostra salute. Saranno in trincea anche il giorno di Pasqua, lontani dalle loro famiglie, e vogliamo dimostrargli la vicinanza di tutta la comunità, facendo seguito a tante iniziative di solidarietà promosse da singoli cittadini, associazioni e aziende. Un grandissimo ringraziamento va ad Unicoop Firenze, ancora una volta sensibile e attenta alla voce dei territori, che con la sua disponibilità ha reso possibile questa iniziativa”.

In questi giorni sono state regalate al San Giuseppe di Empoli 160 uova pasquali da Faedesfa onlus, un’associazione indipendente, senza scopo di lucro, finalizzata alla raccolta fondi a favore di persone svantaggiate, in particolare i bambini. La donazione è stata anche motivo di ringraziamento per l’assistenza sanitaria rivolta ad alcuni soci. Altre confezioni di uova sono state donate dall’Associazione Nazionale Carabinieri e dall’Empoli football club al reparto di pediatria per regalare sorrisi anche ai piccoli pazienti. Oltre 100 dolci pasquali sono stati invece donati a tutto il personale sanitario, da un’azienda di comunicazione del territorio, mentre un uovo gigante di un panificio di San Miniato, è stato collocato all’ingresso dell’ospedale. Un’azienda leader nella produzione di conserve alimentari di Vinci, ha invece regalato alcuni prodotti tipici toscani. Tanti i messaggi di auguri e di sostegno che hanno permesso di far sentire meno soli i pazienti ricoverati, oltre a regalare sorrisi ai tanti operatori sanitari, impegnati quotidianamente nell’emergenza.

Un uovo di Pasqua gigante è arrivato nelle corsie del punto nascita del presidio ospedaliero di Pistoia. E' stato donato da una nota ditta pistoiese di beverfood pistoiese alla presenza del Sindaco Alessandro Tomasi e del direttore del presidio ospedaliero Lucilla Di Renzo.

La consegna del mega-uovo alle ostetriche del reparto è stata organizzata tra il direttore dell'azienda Diego Ferradini, la dottoressa Stefania Magnanensi, coordinatrice infermieristica e il dottor Rino Agostiniani, direttore della pediatria.