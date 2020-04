Coronavirus, sbracano in troppi: Nardella chiede ai fiorentini nuovi sforzi

Inizio della fase 2 a metà maggio? "Come ha detto lo stesso Borrelli, è giusto rifarsi a quello che dirà la comunità scientifica". Crescono le multe: ieri in provincia di Firenze 3800 controlli e 106 sanzioni

(DIRE) FIRENZE, 3 apr. - "Appena il presidente Conte ha detto le cose vanno un po' meglio per il contagio" del Coronavirus "si sono 'sbracati' tutti. Infatti nelle varie città', compresa la mia, ora vanno tutti in giro. Poi qua vedo il meteo e la settimana" si preannuncia soleggiata, "senza pioggia…". Il problema è che "se dai un dito, si prendono il braccio. Invece bisogna capire che sono le ultime settimane: facciamo uno sforzo senno', se cominciamo ad uscire senza motivo, buttiamo tutti i sacrifici fatti al macero". Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nell'oramai consueto appuntamento con 'Un giorno da pecora', su Radio 1.

E sull'inizio della fase due a metà maggio, come non ha escluso il capo della protezione civile Angelo Borrelli, commenta: "Come ha detto lo stesso Borrelli, è giusto rifarsi a quello che dirà la comunità scientifica", perché se "da un lato c'è l'ansia di dare delle risposte ai cittadini che sono, in effetti, molto stanchi, stremati, dall'altro quando si dà una data si innesca un'aspettativa. E Borrelli è arrivato alla conclusione più logica" sostenendo che "c'è da stare ancora in casa" aspettando "l'involuzione dell'epidemia" e solo "quando le autorità sanitarie ci diranno che c'è la possibilita' di allentare, lo faremo". Ieri, ricorda Nardella, "è stata una giornata triste per noi: sono arrivate a Firenze le bare provenienti da Bergamo. Lo so che non ci dobbiamo deprimere, pero' se pensiamo a queste immagini ci torna un po' di senso di responsabilita'".

Intanto ieri nessuna denuncia, ma le multe a Firenze continuano a crescere tornando a tre cifre. Su 3.800 spostamenti controllati ieri in tutta la provincia dalle forze dell'ordine, i verbali ammontano a 106 (98 il primo aprile). E' quanto riporta il bollettino pubblicato dalla prefettura sul monitoraggio delle normative stabilite dal governo per contenere la propagazione del coronavirus. Una, invece l'attivita' economica sanzionata sulle 1.052 controllate.