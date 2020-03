Coronavirus: San Miniato tricolore dà forza all'Italia

La speciale illuminazione come segno di incoraggiamento al Paese in questo momento molto difficile

FOTOGRAFIE. I colori della bandiera italiana hanno illuminato la facciata dell’abbazia di San Miniato al Monte. È l’iniziativa del Comune di Firenze "andata in scena" a partire dalle 21. Un gesto simbolico nei giorni dell’emergenza Coronavirus per ribadire l’unità del Paese in questo momento difficile, la vicinanza alle vittime, a coloro che stanno soffrendo, a tutta la popolazione. L’illuminazione speciale è a cura di SILFI.