Coronavirus: musica e canti alle 18:00 di ogni domenica e giovedì

Per Firenze “Città incantata” quattro istituzioni musicali unite per la città: Conservatorio Cherubini, Ort Orchestra della Toscana e Maggio Musicale Fiorentino in un’iniziativa in collaborazione con Fondazione CR Firenze e il Comune di Firenze

L’iniziativa “dei balconi musicali” è stata commovente e partecipata. Ha coinvolto musicisti e anche tanti amatori, ma soprattutto ha sorpreso e dato un incoraggiamento a tanti cittadini costretti a stare in casa. Per questo la Scuola di Musica di Fiesole, il Conservatorio Cherubini, l’Ort Orchestra della Toscana e il Maggio Musicale Fiorentino, con la collaborazione di Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze, hanno pensato di suonare e cantare dalle loro abitazioni alle 18 di ogni domenica e di ogni giovedì. Suoneranno per sé stessi e per gli altri, per i vicini e i concittadini, coinvolgendo - questo è l’auspicio - le altre importanti realtà musicali presenti sul territorio, della Città metropolitana e della Regione, magari varcandone il confine. A questa iniziativa sono ovviamente chiamati anche tutti gli amatori che si uniranno in una enorme comune orchestra fiorentina facendo risuonare Firenze “La Città Incantata" in un legame non solo virtuale. L’idea è nata ripensando a quell’entusiasmante concerto intitolato “La piazza incantata” che vide suonare assieme per la prima volta, nell’estate del 2017, chiamate dalla Fondazione CR Firenze per celebrare i 25 anni di attività le quattro istituzioni. Fu un momento di grande emozione che inaugurò un inedito sodalizio grazie alla capacità di Fondazione CR Firenze di essere costruttore di reti tra le più dinamiche realtà del territorio. Per questo motivo Fiesole, Ort, Conservatorio e Maggio, comunque sempre legate tra loro in molteplici collaborazioni, hanno pensato di saldarsi nuovamente assieme, anche se in maniera virtuale, per unire, con la musica, Firenze, la ”Città Incantata”. Firenze in questi giorni sembra infatti incantata ma soprattutto a causa dal silenzio quasi irreale che l’avvolge. Il silenzio che tuttavia può essere anche una condizione positiva per cose che in molti avevano “scordato” magari come apprezzare il silenzio stesso, gli affetti familiari, il tempo che passa più lento, ma soprattutto la solidarietà con i vicini e i concittadini. La Scuola di Musica di Fiesole, il Conservatorio Cherubini, l’ORT - Orchestra della Toscana e il Maggio Musicale Fiorentino hanno così pensato che quanto è successo ieri - la musica dai balconi - può essere riproposto e rivolgono un appello ad unirsi a loro a musicisti, allievi, professori, professori d'orchestra, coristi per far risuonare nell’aria ‘’la grande voce di Firenze’’. Domenica 15 marzo alle 18, saranno le note dell’Inno di Mameli che sempre unisce gli italiani a suggellare una grande impresa solidale e di speranza.