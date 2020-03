Coronavirus: le prime foto di Nardella dopo la quarantena

da Twitter profilo ufficiale Nardella

Le ha postate poco fa lo stesso sindaco sui propri profili social

FOTOGRAFIE. "Finita la mia quarantena, sto bene. Ho voluto passare questa prima giornata con i vigili a fare i controlli in strada. Grazie a chi resta a casa ogni giorno, ai furbetti dico che è finito il tempo delle passeggiate. Dobbiamo impegnarci tutti per sconfiggere questo virus!". Così in un tweet di pochi minuti fa, corredato da quattro foto che vi proponiamo, il sindaco di Firenze Dario Nardella racconta la sua prima giornata dopo l'isolamento volontario (era entrato in contatto con Zingaretti positivo al virus) e avverte gli indisciplinati che devono fare la loro parte affinché il contagio non si diffonda in modo troppo vasto.