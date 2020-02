"Coronavirus, la Cina ci insegna come debellarlo"

Razzanelli (FI) è in contatto con il governo orientale e sottolinea: "Arrivano notizie rassicuranti"

Il consigliere di Forza Italia in Palazzo Vecchio, Mario Razzanelli, da molto tempo intrattiene relazioni di lavoro e amicizia con la Cina, in particolare con la città di Ningbo. In questo periodo così delicato è sempre stato informato sugli eventi riguardanti lo sviluppo della vicenda Coronavirus, diventata purtroppo attuale anche in Italia. “Ma dalla Cina - spiega Razzanelli - giungono notizie rassicuranti”.

Il consigliere di Forza Italia ha ricevuto direttamente dal presidente Zhemin Li le ultime informazioni: “Il governo di Ningbo - ha detto Razzanelli - ha adottato una serie di misure per combattere la situazione epidemica nella polmonite da coronavirus, e attualmente la situazione epidemica a Ningbo è stata efficacemente controllata e anche in tutta la Cina il quadro è migliorato. Le misure di prevenzione dell'epidemia adottate hanno avuto efficacia e credo che tutto il mondo debba imparare dalla Cina. Ora, le fabbriche di Ningbo hanno ripreso completamente la produzione e la vita delle persone è gradualmente tornata alla normalità”.