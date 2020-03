Coronavirus: controlli a valanga in Provincia di Firenze

I dati della Prefettura: dal 12 marzo ad oggi ci sono state 27412 verifiche e 741 denunce

(DIRE) Firenze, 20 mar. - Sono stati 4.242 gli spostamenti controllati ieri dalle forze d'ordine nella provincia di Firenze.

Un lavoro, come è comunicato nel bollettino pubblicato sul sito della prefettura, che ha portato a 94 denunce: 91 per non aver rispettato quanto stabilito dal governo per contenere il coronavirus, 3 per falsa attestazione o dichiarazione. Dal 12 marzo, giorno in cui palazzo Medici Riccardi ha iniziato a diffondere i dati, al 19 sono state controllate 27.412 persone per 741 denunce complessive. Sempre ieri sono state controllate 758 attività commerciali: in questo caso la prefettura non segnala problemi.

