Coronavirus: cancellata anche Florence Jewellery Week 2020

La kermesse si sarebbe dovuta tenere dal 28 maggio al 4 giugno. Giò Carbone: "Necessario prendere atto della realtà. "Preziosa", grande festa solo rinviata

Anche la Florence Jewellery Week 2020 è stata cancellata a seguito delle ultime disposizioni di protarre la quarantena fino ai primi di maggio per combattere il Coronavirus.

"Da quando siamo entrati nell’emergenza Covid abbiamo resistito e continuato a lavorare al nostro progetto come nei mesi scorsi, tutti i giorni, immaginando gli allestimenti, gli incontri, parlando quotidianamente con le persone coinvolte, con l’ufficio stampa, come se questo confinamento e questa chiusura non ci riguardassero, che le cose si sarebbero risolte, e ci saremmo incontrati alla fine di maggio a Firenze. Abbiamo invece dovuto prendere atto della realtà, e accettare che ci sono adesso cose più importanti del nostro progetto a cui pensare - dichiara Giò Carbone direttore artistico di LAO e curatore della FJW - E' ormai ineluttabile ed è necessario prendere atto della realtà: la FJW 2020 non può avere luogo. Sono cancellate le mostre, le conferenze, i seminari, gli incontri. Non è un rinvio: un progetto con queste caratteristiche non può essere semplicemente spostato ad altra data. Difficile rimettere insieme il gruppo di artisti, le collezioni e le curatele che erano state coinvolte in un lungo lavoro di quasi due anni".

Per il curatore Giò Carbone, e per gli organizzatori di LAO, resta la soddisfazione di aver constatato la stima, la credibilità e il rispetto che gli sono state accordati da tutte le persone e le istituzioni che avevano aderito con entusiasmo al progetto e dalla risposta della stampa che aspettava con ansia questo appuntamento, a cominciare dall'intervista al curatore della prestigiosa rivista americana FORBES.

qui il link alla rassegna raccolta fino a prima di Pasqua https://mcusercontent.com/f256e2b3662f5457564724a03/files/23770184-cc8f-458a-ac93-5480c0d3166e/Binder1.pdf

Questo anno cade il 15° anniversario del progetto PREZIOSA, e anche il 35° anniversario della scuola: c’era in programma anche una grande festa nel prato grande del parco delle Cascine, che è solo rinviata a quando si tornerà alla normalità e le scuole verranno riaperte a cui saranno invitati studenti, docenti, amici e aperta al pubblico. Sarà anche il momento per ricominciarea lavorare a un nuovo progetto.