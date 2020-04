Coronavirus: a Trespiano già 300 salme dal Nord Italia

foto Agenzia Dire

Altre 13 bare hanno raggiunto il forno crematorio fiorentino oggi pomeriggio. Il presidente Alberto Rossi: "Noi al lavoro h 24"

(DIRE) Firenze, 15 apr. - Da inizio aprile sono circa 300 le salme accolte dal forno crematorio di Trespiano, costruito a fianco del più grande cimitero di Firenze, in arrivo dal nord, soprattutto dal bergamasco. Lo sottolinea all'agenzia Dire Alberto Rossi, presidente del cda del 'Tempio crematorio'.

Tredici bare hanno raggiunto il forno nel pomeriggio, trasportate con i mezzi pesanti dell'Esercito come coordinato dalla protezione civile, portando così il drammatico conto a 138 bare, solo dalla provincia di Bergamo. Altre 30 salme nei giorni scorsi, poi, sono partite da Cremona come organizzato autonomamente dalla municipale del comune lombardo. "Infine ci sono le agenzie" private di pompe funebri che dal Nord si appoggiano su Firenze, per questo "stiamo lavorando 24 ore su 24".

(Dig/ Dire)